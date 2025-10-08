NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
James Comey

Exdirector del FBI James Comey comparece ante la justicia estadounidense por obstrucción y falso testimonio ante el Congreso

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
James Comey | Foto: AFP
El exjefe de la Policía federal fue destituido por Donald Trump en 2017, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral del mandatario en 2016.

Este miércoles el exdirector del FBI, James Comey, comparecerá ante la justicia estadounidense por la imputación en su contra por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso.

Comey, un duro crítico del presidente estadounidense, Donald Trump, debe presentarse a partir de las 10:00 am (hora local) ante un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington.

Hace unos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector del FBI había sido acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia por una investigación relacionada con la campaña electoral de Trump en 2016.

El exjefe de la Policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral del mandatario en 2016. Desde entonces, Comey es uno de los objetivos de represalias del líder republicano.

o

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso.

Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la Fiscalía.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey, de 64 años, el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Se le acusa específicamente de negar ante el Senado que autorizó a su adjunto a declarar de forma anónima en medios de comunicación sobre investigaciones delicadas llevadas a cabo por el FBI.

"¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", se felicitó Donald Trump en su red Truth Social tras el anuncio de la acusación de Comey, a quien describió como "uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto".

"No tengo miedo", respondió Comey rápidamente. "El miedo es el arma de los tiranos", añadió en su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Comey, la investigación sobre la injerencia rusa fue confiada al fiscal especial Robert Mueller, que lo reemplazó como director del FBI.

Mueller concluyó que no había pruebas suficientes de colusión entre Moscú y el equipo de Trump, pero señaló una serie de presiones inquietantes ejercidas por el presidente sobre su investigación.

