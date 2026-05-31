Procuraduría confirma que se le abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación indebida en política

El procurador general de la nación Gregorio Eljach habló en Noticias RCN luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Colombia y que ya va arrojando resultados finales, aunque no oficiales.

Previo a esto, Eljach habló de la participación en política de manera indebida y aunque aseguró que fue menor que en los pasados comicios, tuvo conocimiento de dos funcionarios que están siendo investigados, entre ellos, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

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“La indebida participación en política, llegaron 556 quejas que están siendo evaluados, los delitos a la Fiscalía y las conductas indebidas a quien corresponde. El número de quejas en comparación a la anterior electoral bajó”, señaló el procurador.

“Los que fueron sorprendidos en una indebida participación fueron dos que yo conozco, una alcaldesa del municipio de El Paujil en Caquetá y un señor ministro del despacho, a la alcaldesa se le separó del cargo y al ministro Antonio Sanguino se le abrió investigación”, complementó el funcionario.

El procurador Eljach también agradeció a los medios de comunicación por su ayuda a que las elecciones se celebraran en la mayor tranquilidad posible y también menciono a otros gremios que colaboraron con la realización de las votaciones.

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“Mi gratitud a los medios de comunicación y a los periodistas por ayudarnos, fueron fundamentales para la paz electoral llegara y se quedara”, indicó.

“Podemos estar satisfechos y orgullosos, pero debemos ser sensatos en que esto fue un producto de un trabajo colegiado y colectivo que no habría llegado a su punto si no hubiéramos tenido a la iglesia católica, los gremios, el sector empresarial, los alcaldes y gobernadores, los personeros de toda Colombia, la Defensoría y la comunidad”, puntualizó Eljach.