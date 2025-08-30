NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Exembajador afirma que envío de lanzamisiles busca "ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela"

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
También mencionó que el reciente cruce por su país del poderoso buque ha mostrado “lo importante que es el canal de Panamá para Estados Unidos”.

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, expuso en el programa La Tarde de NTN24 los objetivos que considera que tendría Estados Unidos al enviar al mar Caribe al poderoso lanzamisiles USS Lake Erie.

“Es una decisión que va mucho más allá de tratar de eliminar el narcotráfico en el área sino de ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela”, afirmó.

o

Se preguntó en ese sentido qué hace un lanzamisiles de corto y largo alcance en el Caribe cuando la interceptación de una embarcación o una avioneta con droga “no requiere de un barco de estas características”.

“No cabe duda de que su objetivo es evitar una invasión o acción militar profunda en Venezuela persuadiendo a los militares venezolanos de que se deshagan de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en compañía”, afirmó.

Consideró además que “en última instancia podría darse una operación quirúrgica como ha ocurrido en Irán o Yemen” contra el régimen de Maduro.

También mencionó que el reciente cruce por su país del lanzamisiles ha mostrado “lo importante que es el canal de Panamá para Estados Unidos ya que en cuestión de horas puede cruzar sus naves”.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe incluye, además, tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los barcos USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

o

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Lanzamientos de misiles

Buque

Caribe

Noticias Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exembajador afirma que envío de lanzamisiles busca "ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Restaurante chino en Caracas - Foto Maryorin Méndez NTN24
Expropiación

Demolición de icónico restaurante chino en Caracas se hizo sin el consentimiento de su dueño

DEFORESTACIÓN - Foto: Canva
Deforestación

"La Deforestación en la Amazonía Crece Alarmantemente,”, afirma Carlos Mauricio Herrera de WWF

Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Recompensa por Maduro

Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Inteligencia artificial/ Internauta - Fotos de referencia Canva
Inteligencia Artificial

⁠Informe revela motivo por el que la inteligencia artificial sería el nuevo buscador favorito de las personas

Álvaro Uribe | Foto: EFE
Álvaro Uribe

“Hoy enfrenta un anuncio de condena construido sobre una cadena de irregularidades”: expresidentes del Grupo IDEA se pronuncian sobre el caso contra Álvaro Uribe

La noche del 19 de agosto habrá conjunción de dos planetas con la Luna creciente - Fotos NASA
Nasa

La danza de Júpiter y Venus con la Luna creciente será el gran espectáculo astronómico de esta noche

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Lamine Yamal y Robert Lewandowski | Foto: EFE
UEFA

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona fueron multados por la UEFA por hechos relacionados a su último partido en Champions League

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas - fotos referencia: Canva
Cáncer

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas, según investigación

Donald Trump envía mensaje a Taylor Swift y a Travis Kelce tras anunciar su compromiso - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump envió inesperado mensaje a Taylor Swift y a Travis Kelce minutos después de que la pareja anunciara su compromiso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano