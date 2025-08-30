Exembajador afirma que envío de lanzamisiles busca "ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela"

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, expuso en el programa La Tarde de NTN24 los objetivos que considera que tendría Estados Unidos al enviar al mar Caribe al poderoso lanzamisiles USS Lake Erie.

“Es una decisión que va mucho más allá de tratar de eliminar el narcotráfico en el área sino de ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela”, afirmó.

Se preguntó en ese sentido qué hace un lanzamisiles de corto y largo alcance en el Caribe cuando la interceptación de una embarcación o una avioneta con droga “no requiere de un barco de estas características”.

“No cabe duda de que su objetivo es evitar una invasión o acción militar profunda en Venezuela persuadiendo a los militares venezolanos de que se deshagan de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en compañía”, afirmó.

Consideró además que “en última instancia podría darse una operación quirúrgica como ha ocurrido en Irán o Yemen” contra el régimen de Maduro.

También mencionó que el reciente cruce por su país del lanzamisiles ha mostrado “lo importante que es el canal de Panamá para Estados Unidos ya que en cuestión de horas puede cruzar sus naves”.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe incluye, además, tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los barcos USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.