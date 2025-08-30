NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Edmundo González

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

agosto 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El dirigente opositor afirmó que González se encuentra preparado para asumir el inicio de su mandato junto a María Corina Machado.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, "se está preparando" para regresar al país, según Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y dirigente político en el exilio.

Ledezma contó el viernes durante una entrevista que el mandatario legítimo mantiene su compromiso de regresar a Venezuela "una vez se concrete una transición política segura en el país".

o

El dirigente opositor aseguró también que González se encuentra preparado "mental, física, anímica y espiritualmente" para asumir el inicio de su mandato junto a María Corina Machado, designada como vicepresidenta.

Asimismo, Ledezma subrayó que González no solo cuenta con un plan político, sino también con un programa de gobierno que se activará de inmediato al concretarse la "transición democrática".

Las declaraciones de Ledezma tienen lugar en medio de la presión que ejerce Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, al que no considera legítimo y sí ha reconocido, en cambio, a González Urrutia como el presidente electo.

o

El congresista republicano Carlos Giménez, cabe mencionar, aseguró la semana pasada en entrevista con el canal Fox Business Network que es necesaria la presencia de "los gobernantes legítimos de Venezuela que son el presidente Edmundo González y María Corina".

Giménez también ratificó la postura de Estados Unidos sobre Maduro, a quien calificó como "el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas, el Cártel de los Soles, quien está confabulado con los carteles mexicanos y también con los colombianos".

María Corina Machado, por su parte, tildó de "organización clandestina" al régimen durante la conmemoración del aniversario de las cuestionadas elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado supuestamente ganador, pero sobre la que tanto la oposición como varios sectores internacionales han calificado de fraude.

Aunque algunos de los aliados del presidente estadounidense Donald Trump en América del Sur, como Argentina, Ecuador y Paraguay, han hecho eco de la designación del Cartel de los Soles como "organización terrorista", muchos han negado la existencia de tal grupo.

Además del propio régimen venezolano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó que no existía el denominado Cartel de los Soles.

En julio, cabe recordar, la administración Trump describió al Cartel de los Soles como un "grupo criminal con sede en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro y otros individuos venezolanos de alto rango".

o

Washington también elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que dé con la captura de Maduro, en unos afiches que tuvieron un longevo recorrido internacional y que el régimen criticó fuertemente.

Temas relacionados:

Edmundo González

Régimen venezolano

Antonio Ledezma

María Corina Machado

Dictadura de Maduro

Cartel de Los Soles

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Iglesia Católica

En capilla ardiente en la Catedral de San Cristóbal despiden a monseñor Moronta

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El presidente Gustavo Petro y la precandidata y periodista Vicky Dávila. (EFE)
Petro

Presidente Petro rechaza pronunciamiento en el que la precandidata Vicky Dávila expuso unas "pruebas" en su contra

Iglesia Católica

En capilla ardiente en la Catedral de San Cristóbal despiden a monseñor Moronta

Foto de referencia: AFP
India

Trump anuncia arancel adicional del 25% a India como "respuesta a la compra continua de petróleo ruso"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera (AFP)
Al Jazeera

Cinco periodistas de Al Jazeera murieron tras ataque israelí en Gaza; el Ejército señaló a uno de liderar una “célula terrorista de Hamás”

Esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Así respondió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, a mensaje del médico Fernando Hakim

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano