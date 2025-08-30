Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, "se está preparando" para regresar al país, según Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y dirigente político en el exilio.

Ledezma contó el viernes durante una entrevista que el mandatario legítimo mantiene su compromiso de regresar a Venezuela "una vez se concrete una transición política segura en el país".

VEA TAMBIÉN El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia o

El dirigente opositor aseguró también que González se encuentra preparado "mental, física, anímica y espiritualmente" para asumir el inicio de su mandato junto a María Corina Machado, designada como vicepresidenta.

Asimismo, Ledezma subrayó que González no solo cuenta con un plan político, sino también con un programa de gobierno que se activará de inmediato al concretarse la "transición democrática".

Las declaraciones de Ledezma tienen lugar en medio de la presión que ejerce Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, al que no considera legítimo y sí ha reconocido, en cambio, a González Urrutia como el presidente electo.

VEA TAMBIÉN Congresista estadounidense dice que Maduro es el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas confabulado con carteles mexicanos y colombianos o

El congresista republicano Carlos Giménez, cabe mencionar, aseguró la semana pasada en entrevista con el canal Fox Business Network que es necesaria la presencia de "los gobernantes legítimos de Venezuela que son el presidente Edmundo González y María Corina".

Giménez también ratificó la postura de Estados Unidos sobre Maduro, a quien calificó como "el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas, el Cártel de los Soles, quien está confabulado con los carteles mexicanos y también con los colombianos".

María Corina Machado, por su parte, tildó de "organización clandestina" al régimen durante la conmemoración del aniversario de las cuestionadas elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado supuestamente ganador, pero sobre la que tanto la oposición como varios sectores internacionales han calificado de fraude.

Aunque algunos de los aliados del presidente estadounidense Donald Trump en América del Sur, como Argentina, Ecuador y Paraguay, han hecho eco de la designación del Cartel de los Soles como "organización terrorista", muchos han negado la existencia de tal grupo.

Además del propio régimen venezolano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó que no existía el denominado Cartel de los Soles.

En julio, cabe recordar, la administración Trump describió al Cartel de los Soles como un "grupo criminal con sede en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro y otros individuos venezolanos de alto rango".

VEA TAMBIÉN Afiches con la recompensa de Estados Unidos por Maduro se exhiben hasta en Japón o

Washington también elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que dé con la captura de Maduro, en unos afiches que tuvieron un longevo recorrido internacional y que el régimen criticó fuertemente.