Así será la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado: el mundo está a la espera de que se confirme su presencia en Oslo

La ciudad de Oslo ultima detalles para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que este miércoles 10 de diciembre será otorgado a la líder venezolana María Corina Machado.

El evento ha reunido en la capital noruega a familiares, jefes de Estado y figuras políticas internacionales que respaldan la lucha democrática en Venezuela.

Entre los presentes en Noruega, aparece la madre de la premiada, Corina Parisca, acompañada por su hija, Clara Machado (hermana de María Corina),y nietos, Ana Corina Sosa Machado y Ricardo Machado, respectivamente.

Desde el país nórdico, la progenitora de la Premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo: “Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios”.

Por su parte, Ricardo Machado, hijo de la galardonada, a su llegada a Oslo expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso”.

Entre los mandatarios que ya se encuentran en Oslo figuran: Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá, se reunirán este miércoles en Oslo con el primer ministro, Jonas Gahr Store, y con el rey Harald de Noruega, en el marco de su viaje para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

De los gobernantes mencionados, Mulino ya ofreció declaraciones ante la prensa. De hecho, confirmó que su país ha propuesto que Maduro se asile en Panamá, como lo ha hecho su país en otras oportunidades, para resolver crisis internacionales.

“No creo que se dé por la arrogancia de este señor que lo tiene obnubilado”, aseveró el presidente panameño.

En el evento también dirán "presente” otros políticos como la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

En estos momentos el mundo está a la espera de que se confirme la presencia en Oslo de María Corina Machado.

La intriga aumenta, ya que el Instituto Nobel confirmó que la conferencia de prensa de este martes prevista con María Corina Machado, fue cancelada, según reporte de la agencia internacional Reuters.

Al margen de esta información, se espera que el itinerario de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder venezolana sea completado.

El programa oficial de actos tuvo su apertura este martes a la 12 del mediodía (hora local), pero sin la mencionada comparecencia de Machado.

Posteriormente, el Comité del Nobel, tiene pautado homenajear a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel.

Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento de Oslo a las 07:00 a.m. (hora local), escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas, se espera que Machado participe en un acto organizado por la ONG Save the Children.

El programa de actividades incluye para el miércoles la tradicional marcha de las Antorchas, organizada este año por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana. El recorrido partirá del Centro Nobel de Paz y concluirá en el Grand Hotel, donde el ganador suele saludar desde el balcón de la 'Suite Nobel'.

La agenda culminará el jueves con actividades institucionales y la inauguración de la exposición anual del Centro Nobel de Paz, poniendo fin a una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.

De acuerdo con el Instituto Nobel, Machado habría confirmado su presencia y pronunciará un discurso durante la ceremonia, que incluirá presentaciones musicales de los venezolanos Gabriela Montero y Danny Ocean.

Desde Madrid partió un “vuelo por la paz y la libertad” que trasladó a Oslo al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, junto a su esposa, su equipo y varios dirigentes opositores exiliados, entre ellos Antonio Ledezma.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.