NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así será la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado: el mundo está a la espera de que se confirme su presencia en Oslo

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Desde la capital del país nórdico, Corina Parisca, madre de la líder de la democracia en Venezuela, sostuvo: "Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios".

La ciudad de Oslo ultima detalles para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que este miércoles 10 de diciembre será otorgado a la líder venezolana María Corina Machado.

o

El evento ha reunido en la capital noruega a familiares, jefes de Estado y figuras políticas internacionales que respaldan la lucha democrática en Venezuela.

Entre los presentes en Noruega, aparece la madre de la premiada, Corina Parisca, acompañada por su hija, Clara Machado (hermana de María Corina),y nietos, Ana Corina Sosa Machado y Ricardo Machado, respectivamente.

Desde el país nórdico, la progenitora de la Premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo: “Rezo el rosario todos los días para que mañana podamos ver a María Corina. Y si no es así, será la voluntad de Dios”.

Por su parte, Ricardo Machado, hijo de la galardonada, a su llegada a Oslo expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso”.

o

Entre los mandatarios que ya se encuentran en Oslo figuran: Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá, se reunirán este miércoles en Oslo con el primer ministro, Jonas Gahr Store, y con el rey Harald de Noruega, en el marco de su viaje para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

De los gobernantes mencionados, Mulino ya ofreció declaraciones ante la prensa. De hecho, confirmó que su país ha propuesto que Maduro se asile en Panamá, como lo ha hecho su país en otras oportunidades, para resolver crisis internacionales.

“No creo que se dé por la arrogancia de este señor que lo tiene obnubilado”, aseveró el presidente panameño.

o

En el evento también dirán "presente” otros políticos como la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

En estos momentos el mundo está a la espera de que se confirme la presencia en Oslo de María Corina Machado.

La intriga aumenta, ya que el Instituto Nobel confirmó que la conferencia de prensa de este martes prevista con María Corina Machado, fue cancelada, según reporte de la agencia internacional Reuters.

Al margen de esta información, se espera que el itinerario de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder venezolana sea completado.

El programa oficial de actos tuvo su apertura este martes a la 12 del mediodía (hora local), pero sin la mencionada comparecencia de Machado.

Posteriormente, el Comité del Nobel, tiene pautado homenajear a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel.

Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento de Oslo a las 07:00 a.m. (hora local), escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas, se espera que Machado participe en un acto organizado por la ONG Save the Children.

El programa de actividades incluye para el miércoles la tradicional marcha de las Antorchas, organizada este año por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana. El recorrido partirá del Centro Nobel de Paz y concluirá en el Grand Hotel, donde el ganador suele saludar desde el balcón de la 'Suite Nobel'.

La agenda culminará el jueves con actividades institucionales y la inauguración de la exposición anual del Centro Nobel de Paz, poniendo fin a una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.

De acuerdo con el Instituto Nobel, Machado habría confirmado su presencia y pronunciará un discurso durante la ceremonia, que incluirá presentaciones musicales de los venezolanos Gabriela Montero y Danny Ocean.

Desde Madrid partió un “vuelo por la paz y la libertad” que trasladó a Oslo al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, junto a su esposa, su equipo y varios dirigentes opositores exiliados, entre ellos Antonio Ledezma.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Noruega

Oslo

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
COP30 - Foto AFP
COP

Entre limitaciones y oportunidades: lo que dejó la COP30 para el futuro climático

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Deportaciones

Gobierno Trump lanza convocatoria con cuantiosos salarios para "jueces de deportación" en más de 70 ciudades de EE. UU.

Volcán Puracé - Foto: AFP
Volcán

El Servicio Geológico Colombiano entrega detalles de la acción del volcán Puracé y solicita a la población estar atenta a los mensajes emitidos por las autoridades

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
COP30 - Foto AFP
COP

Entre limitaciones y oportunidades: lo que dejó la COP30 para el futuro climático

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Deportaciones

Gobierno Trump lanza convocatoria con cuantiosos salarios para "jueces de deportación" en más de 70 ciudades de EE. UU.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

Volcán Puracé - Foto: AFP
Volcán

El Servicio Geológico Colombiano entrega detalles de la acción del volcán Puracé y solicita a la población estar atenta a los mensajes emitidos por las autoridades

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Gustavo Petro - Carlos Gimenez (EFE)
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre