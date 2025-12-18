Gobierno Petro
Exministros del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD
La fiscal María Cristina Patiño les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos.
El Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, ambos del gobierno del presidente Gustavo Petro, investigados por casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
La magistrada del Tribunal aseveró que sí hay pruebas contra ambos exministros de que ordenaron el direccionamiento de contratos para sobornar a congresistas en medio del escándalo de corrupción.
Noticia en desarrollo.