Domingo, 28 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Juan Antonio Blanco, presidente del tanque de pensamiento Cuba siglo XXI, EN entrevista con La tarde de NTN 24, se refirió al entramado que se estaría viviendo en Cuba en medio de la tensión entre Venezuela y EE. UU.

Ante la tensa situación que se vive entre el régimen de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, este último que desde hace más de un mes adelanta operaciones militares en aguas del mar Caribe en contra del Cartel de los Soles, catalogado por varias naciones como un grupo terrorista y que estaría liderado por el dictador Nicolás Maduro.

El país norteamericano que, en medio de su ofensiva, ya ha dado cuatro lanchas de baja; muchos se cuestionan: ¿cuál sería la acción de Cuba frente a una posible invasión de los EE. UU. al país sudamericano? Teniendo en cuenta que es su principal aliado

Esto recientemente ante las declaraciones del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossio, que dejó ver que políticamente lo apoyarían, pero en términos militares, no.

Frente a esta situación: Juan Antonio Blanco, presidente del tanque de pensamiento Cuba siglo XXI, en entrevista con La tarde de NTN 24, expresó: “Imposible que económicamente Cuba pueda ayudar a Venezuela, pues este último es el que le ha brindado ayuda a Cuba durante todo este tiempo”.

Entre tanto, ante el enigma que ha sugerido ante el estado de salud de Raúl Castro, Blanco señala que son estrategias que, en muchas oportunidades, maneja en forma de seguridad nacional de la isla en forma de “boom”, las cuales implementan cada vez que “hay una crisis importante, como la que se vive ahora en Venezuela, que puede afectar la seguridad nacional de Cuba”.

o

Todo esto con la finalidad de “monitorear todas las comunicaciones de las fuerzas armadas, del Ministerio del Interior y de los ministros civiles, para descartar que haya contacto con algún diplomático extranjero”, puntualizó.

