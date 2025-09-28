NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Gobierno de México

Así va el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum en México: alta aprobación pero con deficiencias en políticas de seguridad

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, está próxima a cumplir su primer año de gestión.

Sheinbaum, que el 1 de octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en gobernar al país, goza de un gran porcentaje de popularidad.

Más del 70% de los mexicanos apoyarían la gestión de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, según varias encuestas.

Sin embargo, los ciudadanos no están contentos con su estrategia de seguridad y el manejo al sector de la salud, que enfrenta una fuerte crisis.

Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

Temas relacionados:

Gobierno de México

Claudia Sheinbaum

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así va el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum en México: alta aprobación pero con deficiencias en políticas de seguridad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Política

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado

"Falta poco para que Venezuela sea libre": María Corina Machado

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Halle Berry ganadora del Oscar 2002 | Foto AFP News
Hollywood

“No cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal y me pregunté: '¿es la mujer con la que quiero tener hijos?’” polémica confesión del deportista David Justice sobre su divorcio con la actriz Halle Berry

Foto: U.S. Southern Command
Ejército

Con sonido de reloj de fondo, el Comando Sur de los Estados Unidos publica video de ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset. (Reuters)
Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos aborda el USS Iwo Jima, uno de los barcos desplegados en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Rodeo 1
Torturas en Venezuela

Sospechan que Superlano y Carreño fueron llevados al Rodeo 1, donde tienen completamente aislado a Baduel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda