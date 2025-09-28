Así va el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum en México: alta aprobación pero con deficiencias en políticas de seguridad

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, está próxima a cumplir su primer año de gestión.

Sheinbaum, que el 1 de octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en gobernar al país, goza de un gran porcentaje de popularidad.

Más del 70% de los mexicanos apoyarían la gestión de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, según varias encuestas.

Sin embargo, los ciudadanos no están contentos con su estrategia de seguridad y el manejo al sector de la salud, que enfrenta una fuerte crisis.

Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.