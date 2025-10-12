Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

A medida que Israel se prepara para la esperada liberación de 20 rehenes, que se podría producir este lunes o martes, continúan las dudas sobre el futuro de los acuerdos entre Israel y Hamás liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luciano Mondino, magíster en política internacional, resalta que del total de secuestrados a liberarse, un 90% son civiles: "Padres, hijos, hermanos, familias que estaban durmiendo en sus casas después de pasar el Shabbat, la jornada más sagrada para el pueblo judío", indicó.

El conflicto, que comenzó el 7 de octubre de 2023 con un feroz ataque de Hamas, parece acercarse a un desenlace, aunque no definitivo. Las negociaciones para la liberación incluyeron un acuerdo de alto el fuego firmado en Egipto, con Israel demandando que no se aproveche la liberación como un espectáculo mediático. No obstante, persisten dudas sobre si Hamas cumplirá este compromiso o si caerá nuevamente en el uso de tácticas psicológicas y de propaganda.

“Hay que ver realmente qué es lo que va a suceder en estas noches, que serán seguramente muy largas para todos en el Estado de Israel. No descarto que incluso haya algún tipo de guerra psicológica o tortura psicológica por parte del grupo terrorista Hamas, que mostraría una vez más su sadismo y su perversidad”, indicó Mondino.

La franja de Gaza, un territorio dividido en clanes, enfrenta grandes tensiones internas que amenazan con hacerse más evidentes. Mondino explicó que "toda la sociedad gazatí está dividida en clanes y estos enfrentamientos internos están exacerbando la situación". Este contexto complicado puede traducirse en un desafío de estabilidad que ni Hamas ni las facciones en conflicto parecen preparados para manejar.

“Creo que Hamás está muy preocupado porque las fuerzas de defensa de Israel no revelen gran parte de la ubicación en la cual estuvieron los secuestrados cautivos durante más de dos años en medio de la campaña militar del Ejército de Israel dentro de la Francia de Gaza y que deje posibilidad y casi las cartas sobre la mesa al Ejército de Israel para retomar los ataques contra el grupo terrorista Hamás, una vez que todos los secuestrados con vida sean liberados”, señaló.

“Este acuerdo luego tiene dos etapas que son cruciales: la desmilitarización de Hamás y reconstrucción política y económica de la Franja de Gaza”, agregó.