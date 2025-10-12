NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario estadounidense aseguró antes de subir al avión presidencial que el conflicto en Medio Oriente estaba terminado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este domingo a Israel y Egipto para la firma del histórico acuerdo entre Israel y Hamás que posibilitará la liberación de los rehenes.

Trump declaró que "la guerra ha terminado" en Gaza a pesar de la incertidumbre sobre lo que seguirá a un alto el fuego y un acuerdo de rehenes con Hamas.

La visita relámpago de Trump está diseñada para celebrar su papel en la negociación del acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes de la semana pasada, pero llega en un momento precario mientras Israel y Hamás negocian lo que viene a continuación.

El presidente de 79 años llegará a Israel poco después de la esperada liberación de los rehenes por parte de Hamás. Se dirigirá al parlamento antes de partir hacia Egipto para celebrar una importante cumbre de paz.

"La guerra ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron si confiaba en que el conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás había terminado.

Antes de abordar en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, Trump agregó que la visita sería "un momento muy especial".

"Todos estamos muy entusiasmados con este momento. Es un evento muy especial", dijo Trump, sosteniendo un paraguas mientras caía una ligera lluvia.

Con él viajaban en el avión presidencial el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, y el alto oficial militar estadounidense, Dan Caine.

Trump, cuyo nombre fue coreado por multitudes en Israel el sábado, dijo que el acuerdo de la fase uno que anunció la semana pasada tuvo gente "aplaudiendo" tanto en Israel como en los países musulmanes y árabes.

"Todos aplauden al mismo tiempo, eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no, y el otro hace lo contrario", dijo Trump.

"Esta es la primera vez que todo el mundo está sorprendido y emocionado, y es un honor participar", dijo, y agregó: "Lo vamos a pasar increíble".

Después de llegar a Israel, Trump se reunirá con las familias de los rehenes capturados por Hamás en su ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, la mayoría de ellos civiles, y desencadenó la devastadora campaña de Israel en Gaza.

Posteriormente, pronunciará un discurso ante la Knéset, el parlamento israelí en Jerusalén, convirtiéndose en el cuarto presidente estadounidense en hacerlo. Está previsto que pase menos de cuatro horas en suelo israelí.

Trump luego se dirigirá a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah al-Sisi serán coanfitriones de una cumbre de más de 20 líderes mundiales para respaldar su plan de poner fin a la guerra de Gaza y promover la paz en Medio Oriente.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido; Friedrich Merz, canciller alemán; Pedro Sánchez, presidente de España, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, son algunas de las personalidades políticas que harán presencia en la cumbre.

