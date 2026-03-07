Mesa de periodistas
Expertos aseguran “que el panorama económico se está complicando” en México frente a reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum
La reforma electoral de México impulsada por la presidenta Sheinbaum ha dejado “un trasfondo en la urgencia, en la rapidez”.
En el programa Mesa de Periodistas, Pascal Beltrán, director general de La Silla, Pascal Beltrán del Río, Luis Miguel González, director editorial del Economista y Julieta del Río Venegas, ex comisionada del INAI, analizan la reciente reforma electoral aprobada en México.
“Evidentemente el panorama económico se esta complicando y que la elección que va a tener lugar dentro de un año, puede ser en condiciones mucho más complejas que ahora”, debaten los expertos.