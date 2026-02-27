Avión militar que transportaba dinero se estrella en Bolivia: videos mostraron a varias personas sustrayendo los billetes que cayeron al suelo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la noche del viernes en una transitada avenida en medio de problemas por el tiempo en la ciudad de El Alto, cercana a la capital de Bolivia, La Paz, según varios informes de medios de televisión.

La aeronave transportaba billetes nuevos al interior del país, indicó el medio de comunicación local Unitel, citando al Ministerio de Defensa de Bolivia.

Videos que circulan en redes sociales muestran escenas caóticas de gente acudiendo al lugar de los hechos, aparentemente recogiendo el dinero esparcido por el suelo tras el accidente, al tiempo que las autoridades locales presentes en el lugar dispersaban a las personas con mangueras de agua.

Entretanto, el Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado temporalmente tras el accidente, informó la aerolínea estatal Bolivia de Aviación (BoA) en un comunicado, en el que agregó que la aeronave involucrada en el accidente no pertenecía a su flota.

"Boliviana de Aviación (BoA) informa a la población que el Aeropuerto Internacional de El Alto - La Paz se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un accidente registrado con una aeronave en inmediaciones del aeropuerto internacional 'El Alto'. Aclaramos que la aeronave involucrada NO pertenece a nuestra compañía", comunicaron.

"Si bien esta situación es completamente ajena a las operaciones de BoA, el cierre temporal del aeropuerto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en algunos de nuestros vuelos desde y hacia la ciudad de La Paz, hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación", agregaron.

El equipo de BoA aseveró también que estaba realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en los pasajeros.

"Recomendamos a nuestros clientes mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales y contactar a nuestro call center o puntos de venta autorizados para conocer el estado actualizado de sus vuelos", sugirieron.

Un video difundido por medios locales mostró que la aeronave resultó severamente dañada, al igual que varios vehículos a lo largo de la avenida donde se produjo el accidente.

Los problemas climáticos en Bolivia se suman a los de otros países como Colombia, que enfrenta un frente frío y fuertes lluvias en varias regiones, y Estados Unidos, con una tormenta invernal en la costa este que se ha intensificado en el noreste del territorio.