Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Varios medios han informado sobre la aparente deserción de un general de la Aviación en momentos en que Estados Unidos presiona para que entreguen a Nicolás Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Las fuentes hablan del General de División Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría salido de Venezuela en momentos de máxima tensión general debido a los ejercicios estadounidenses en el Caribe para acabar con el Cartel de los Soles, liderado por militares, y al mismo tiempo la imposición de Maduro a los uniformados y seguidores de defender su régimen.

Maduro ha desplegado también su arsenal militar por tres días en la isla de La Orchila, a menos de una hora de Caracas, en un intento de mostrar su capacidad de defensa.

En estas horas las miradas están puestas en el círculo cercano de Maduro pero en especial en quienes controlan las armas, es decir; los militares de la Fuerza Armada venezolana.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha dado un paso al frente a favor de Maduro, pues también recae sobre él una recompensa de 15 millones de dólares y graves acusaciones de violación de derechos humanos por la represión de la Fuerza Armada a la población civil.

En este contexto, surge una aparente primera deserción; la del general Suárez, que habría huido por mar en la ruta Delta Amacuro - Trinidad y Tobago, mezclado entre pescadores.

Una vez allí, las autoridades lo habrían entregado al gobierno de los Estados Unidos para rendir declaraciones.

Pero quién es este hombre y cuál podría ser la posición del régimen.

Una fuente especializada y consultada por NTN24 precisó que fue la mayor de la Aviación, Raynel Martínez, quien informó de este caso, y que ya algunos grupos manejan la misma información.

El general se graduó en la Promoción EAM 1993, 47/57 con orden de mérito y se iría de baja en 2026.

"Otros los niegan y le atribuyen ser una buena persona pero que habría incurrido en algunos hechos de supuesta corrupción. Sin embargo, no dan detalles de cuáles".

¿Qué se podría esperar del régimen?

"Tal vez el chavismo saldrá a relucir eso (la corrupción) para desprestigiarlo, si es que hablan, pues no les conviene para que la deserción no aumente".

Pero además apunta a otra cosa: "En la FANB no quieren guerra, conflicto o Estado en armas, o como lo llamen. No hay ni equipos, ni tropas. Las únicas provisiones y esperanzas serían los misiles iraníes, ya que los lanzamientos rusos están sin mantenimiento", agregó la misma fuente.

El portal La Patilla recoge que Suárez Caballero sancionó en junio a 80 sargentos por deserción, "en un intento de frenar las crecientes bajas dentro de la Aviación Militar".

No hay pronunciamiento oficial en Venezuela ni en Estados Unidos.