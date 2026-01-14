Republicanos en el Senado de Estados Unidos frenan iniciativa para limitar los poderes militares de Trump en Venezuela

Este miércoles 14 de enero, el bloque republicano en el Senado de Estados Unidos frenó la iniciativa para limitar los poderes militares del presidente Donald Trump en Venezuela.

VEA TAMBIÉN “Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington o

En esa línea, el Senado de la unión americana rechazó por estrecho margen (51-50) un proyecto de ley que buscaba obligar a Trump obtener la aprobación del Congreso antes de ordenar acciones militares en el país caribeño.

La votación terminó en empate 50-50, sin embargo, el vicepresidente JD Vance emitió el voto de desempate para rechazar la resolución.

La situación militar entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado drásticamente a inicios de 2026.

VEA TAMBIÉN “María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones y va a ser la primera mujer presidente de Venezuela”: dirigente político venezolano o

Tras la ejecución del operativo castrense el 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, la posibilidad de nuevas acciones militares sigue siendo un tema central en la política de Washington.

Entre las figuras del régimen que también son solicitadas por la justicia estadounidense aparecen: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ambos, considerados “cabecillas” de la organización criminal Cartel de los Soles.

Tras el reciente arresto de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, los planes de Donald Trump para Venezuela se centran en una "tutela" que podría durar un largo tiempo.

En ese sentido, el titular de la Casa Blanca busca reactivar la industria petrolera venezolana con la llegada de petroleras estadounidenses y ha asegurado que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de crudo.

Además, el jefe de Estado norteamericano firmó una orden para salvaguardar los ingresos petroleros en cuentas de la Tesorería de EE. UU.

Su administración, recordemos, ha exigido que Venezuela expulse a China, Rusia, Irán y Cuba para asociarse exclusivamente con Estados Unidos en materia energética.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha delineado una estrategia de estabilización, recuperación y transición democrática.