NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Lunes, 13 de octubre de 2025
Donald Trump

Expulsan a miembro del parlamento de Israel que interrumpió discurso de Donald Trump

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Uno de los funcionarios identificado como Ayman Odeh levantó un cartel con las palabras “Reconozcan a Palestina”, lo que generó gritos e insultos entre los asistentes.

El discurso del presidente de Estados Unidos ante los legisladores israelíes en Jerusalén fue interrumpido brevemente por la expulsión de dos legisladores de izquierda, cada uno de ellos sosteniendo un trozo de papel en el que exigían el reconocimiento de Palestina.

Uno de los funcionarios identificado como Ayman Odeh levantó un cartel con las palabras “Recognize Palestine” (Reconozcan a Palestina), lo que generó gritos e insultos entre los asistentes que interrumpieron las palabras del primer mandatario estadounidense.

Rápidamente, los efectivos de seguridad lo retiraron en medio de forcejeos y aplausos del resto de los asistentes. “Eso fue muy eficiente”, elogió Trump, antes de retomar su discurso.

Poco después del evento, Odeh compartió un mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía con el cartel.

o

“Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", dijo y reafirmó: “Reconozcan esta simple realidad: aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí”.

En medio de su discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que se terminó la "larga y dolorosa pesadilla" de los dos años de guerra en Gaza.

"Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel", afirmó.

"Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (...) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin", añadió el mandatario republicano.

El mandatario aseguró que el pacto entre el Estado Israel y Hamás "no es solo el fin de una guerra", sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

Además, agradeció por la unión para lograr la paz. "Permítanme también expresar mi profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los enviara a casa", declaró Trump ante el parlamento israelí.

"Recibimos mucha ayuda, mucha ayuda de mucha gente que ni se imaginarían, y quiero agradecerles enormemente por ello. Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas como socios en la paz".

Temas relacionados:

Donald Trump

Discurso

Parlamento

Israel

Hamás

Liberados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Estados Unidos

"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Foto de referencia (Canva)
Fútbol

Impactante lesión en el fútbol: jugador se rompió el cuello tras chocar contra una valla publicitaria y su carrera está en peligro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Estados Unidos

"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Kendrick Lamar - Foto EFE
Concierto

Alcaldía de Bogotá explica las razones por las que fue cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Foto de referencia (Canva)
Fútbol

Impactante lesión en el fútbol: jugador se rompió el cuello tras chocar contra una valla publicitaria y su carrera está en peligro

CEV - Foto CEV.com
Presos políticos en Venezuela

Iglesia venezolana pide "medidas de gracia" para los presos políticos ante la canonización de JGH y la madre Rendiles

Exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés - Foto: EFE
Luis Díaz

"Ha sido una gran pérdida": exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés

Tren de Aragua

Ecuador detiene a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en protestas por alza del Diesel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda