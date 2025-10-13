Expulsan a miembro del parlamento de Israel que interrumpió discurso de Donald Trump

El discurso del presidente de Estados Unidos ante los legisladores israelíes en Jerusalén fue interrumpido brevemente por la expulsión de dos legisladores de izquierda, cada uno de ellos sosteniendo un trozo de papel en el que exigían el reconocimiento de Palestina.

Uno de los funcionarios identificado como Ayman Odeh levantó un cartel con las palabras “Recognize Palestine” (Reconozcan a Palestina), lo que generó gritos e insultos entre los asistentes que interrumpieron las palabras del primer mandatario estadounidense.

Rápidamente, los efectivos de seguridad lo retiraron en medio de forcejeos y aplausos del resto de los asistentes. “Eso fue muy eficiente”, elogió Trump, antes de retomar su discurso.

Poco después del evento, Odeh compartió un mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía con el cartel.

VEA TAMBIÉN "La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes o

“Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", dijo y reafirmó: “Reconozcan esta simple realidad: aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí”.

En medio de su discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que se terminó la "larga y dolorosa pesadilla" de los dos años de guerra en Gaza.

"Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel", afirmó.

"Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (...) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin", añadió el mandatario republicano.

El mandatario aseguró que el pacto entre el Estado Israel y Hamás "no es solo el fin de una guerra", sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

Además, agradeció por la unión para lograr la paz. "Permítanme también expresar mi profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los enviara a casa", declaró Trump ante el parlamento israelí.

"Recibimos mucha ayuda, mucha ayuda de mucha gente que ni se imaginarían, y quiero agradecerles enormemente por ello. Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas como socios en la paz".