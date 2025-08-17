Presidente Petro publicó la solicitud formal a Nicaragua para pedir en extradición a exfuncionario que recibió ayuda de la embajada de Colombia en Managua

Luego de que Noticias RCN revelara en exclusiva que la embajada de Colombia en Nicaragua solicitó al régimen de Ortega la renovación de la residencia de Carlos Ramón González, señalado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, para permanecer en ese país mientras es requerido por la justicia colombiana, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo pública este domingo la solicitud formal de extradición a través de la Cancillería.

Por medio de su cuenta oficial de X, el actual mandatario colombiano compartió una captura de pantalla en la que se puede leer la solicitud de extradición al régimen de Nicaragua.

"La embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota", se lee en el correo.

Asimismo, en la solicitud, la Cancillería expresó que le piden al régimen de Nicaragua "proceder de manera urgente" en esta petición y agradecen la disposición para su cumplimiento.

Es importante recordar que en el documento publicado por Noticias RCN , la Embajada de Colombia en Nicaragua aparentemente solicitó la renovación de la residencia de González el mismo día en que estaba siendo imputado por la justicia en Colombia por varios delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

"Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación con estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024, y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", se lee en el documento diplomático.

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), inició cuando se dio a conocer la malversación de más de 46 mil millones que iban a ser destinados a la compra de 40 camiones cisterna con el propósito de distribuir agua potable en el departamento de la Guajira, Colombia.

Tras el inicio de la investigación, el nombre de Carlos Ramón González se vinculó a la investigación luego de que este resultara señalado de haber articulado millonarias coimas a congresistas colombianos con dineros desviados que pertenecían a la UNGRD.

Pese a que el gobierno de Petro ha expresado no tener vínculos en las supuestas maniobras de González, sectores de oposición han rechazado la corrupción que podría haber salpicado a la actual administración.