Exvicepresidente Marta Lucía Ramírez considera que hay un "daño reputacional grande" tras la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descertificó este lunes a Colombia en la lucha antidrogas y lo incluyó junto a países como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela entre aquellos que han "fracasado demostrablemente" en el cumplimiento de los acuerdos antinarcóticos.

El comunicado fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio, quien señaló el martes que, aunque Colombia ha sido un "gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga".

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, excanciller de la República y exministra de Defensa y de Comercio Exterior, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Comparto las expresiones de los Estados Unidos porque los hechos objetivos son absolutamente incuestionables. Durante el Gobierno Petro hemos tenido un aumento absolutamente aterrador del área sembrada en coca en Colombia. Esto quiere decir que Colombia es un productor de cocaína de muchísima más envergadura que en el pasado", aseguró Ramírez.

La política y abogada colombiana precisó además que el país está "involucrado en el narcotráfico" por lo que dichos hechos "nos hacían presentir casi que con certeza" que Colombia iba a quedar en esa lista "negra" de la descertificación.

"El presidente de Estados Unidos por ley está en la facultad de hacer una lista de aquellos países que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico porque ese es un tema de interés y seguridad" para el país norteamericano, explicó la exvicepresidente.

Para Ramírez es claro que con la medida hay un "daño reputacional grande" para Colombia, pero resaltó la importancia de que Donald Trump no haya sancionado a las exportaciones provenientes desde el territorio colombiano: "hubiera sido absolutamente funesto para Colombia si nos prohibieran exportar por cuenta de esta descertificación".