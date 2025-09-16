NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Marta Lucía Ramírez

Exvicepresidente Marta Lucía Ramírez considera que hay un "daño reputacional grande" tras la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
La también exministra de Defensa dijo en NTN24 que compartía las expresiones de Estados Unidos porque los hechos objetivos son "absolutamente incuestionables".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descertificó este lunes a Colombia en la lucha antidrogas y lo incluyó junto a países como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela entre aquellos que han "fracasado demostrablemente" en el cumplimiento de los acuerdos antinarcóticos.

El comunicado fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio, quien señaló el martes que, aunque Colombia ha sido un "gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga".

o

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, excanciller de la República y exministra de Defensa y de Comercio Exterior, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Comparto las expresiones de los Estados Unidos porque los hechos objetivos son absolutamente incuestionables. Durante el Gobierno Petro hemos tenido un aumento absolutamente aterrador del área sembrada en coca en Colombia. Esto quiere decir que Colombia es un productor de cocaína de muchísima más envergadura que en el pasado", aseguró Ramírez.

La política y abogada colombiana precisó además que el país está "involucrado en el narcotráfico" por lo que dichos hechos "nos hacían presentir casi que con certeza" que Colombia iba a quedar en esa lista "negra" de la descertificación.

"El presidente de Estados Unidos por ley está en la facultad de hacer una lista de aquellos países que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico porque ese es un tema de interés y seguridad" para el país norteamericano, explicó la exvicepresidente.

o

Para Ramírez es claro que con la medida hay un "daño reputacional grande" para Colombia, pero resaltó la importancia de que Donald Trump no haya sancionado a las exportaciones provenientes desde el territorio colombiano: "hubiera sido absolutamente funesto para Colombia si nos prohibieran exportar por cuenta de esta descertificación".

Temas relacionados:

Marta Lucía Ramírez

Lucha contra las drogas

Gobierno Petro

Administración Trump

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exvicepresidente Marta Lucía Ramírez considera que hay un "daño reputacional grande" tras la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Foto: AFP
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
España

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
Actriz

María Antonieta de las Nieves, actriz de 'La Chilindrina', sufre fuerte caída a pocos días de ser hospitalizada

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

Maduro ventila una conversación con el presidente Pezeshkian para demostrar que cuenta con el apoyo de Irán

Aurora Boreal | Foto: NASA.gov
aurora boreal

Astronauta veterano de la NASA captó desde el espacio una rara e impresionante aurora boreal roja

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

Selección Colombia perdería a uno de sus goleadores para los amistosos de octubre como preparación para la Copa del Mundo

selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia

Leyenda de la selección Colombia fue mordaz con la ‘tricolor’: “se logró clasificar, pero no se ha preparado ni un mínimo detalle para el mundial”

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial 2026

Ya hay precios para los partidos del Mundial tras anuncio de la FIFA: estos son los usuarios que tendrán prioridad y la dinámica prevista

David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, arqueros de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

¿Quién debería custodiar el arco de Colombia ante Bolivia? Estos son los números de los arqueros colombianos convocados por Néstor Lorenzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda