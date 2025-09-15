EE.UU. descertifica a Colombia en lucha antidrogas y pone al país junto a Venezuela por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico

Este lunes, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el Gobierno de Estados Unidos confirmó la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas.

El comunicado fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por Marco Rubio.

"En virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico los siguientes países como principales países de tránsito o producción ilícita de drogas", dice.

VEA TAMBIÉN Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas o

Las naciones mencionadas son: "Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, la República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela".

Asimismo, menciona que, de acuerdo con la definición legal establecida en las secciones 481(e)(5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA), "los países se ponen en esta lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si su gobierno ha implementado medidas sólidas de control y aplicación de la ley contra las drogas".

Por esta razón, Estados Unidos designó a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela "como países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas".

Sin embargo, pese a la decisión, el Gobierno Trump señala que "la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos", por lo que la ayuda con países como Colombia continuará.

Así lo confirmó el propio Departamento de Estado en redes sociales tras la publicación de la decisión: "El presidente Donald Trump ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una exención para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y debe ser pronto!".

"Récords históricos bajo el presidente Gustavo Petro"

Según Estados Unidos, "en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han aumentado a récords históricos bajo el presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo exacerbaron la crisis".

VEA TAMBIÉN “La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga o

Asimismo, señala que "el gobierno de Colombia no logró cumplir ni siquiera con sus propios objetivos de erradicación de coca, enormemente reducidos, lo que socavó años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas".

Y agrega: "por esta razón, he designado a Colombia por haber fallado demostrablemente en el cumplimiento de sus obligaciones de control de drogas".

Reconoce labor de instituciones de seguridad y autoridades municipales

En contraste a lo manifestado sobre el Gobierno Petro, la Administración Trump reconoce que "las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia continúan mostrando habilidad y coraje al enfrentar a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno".

No obstante, el documento da luces de una posible recertificación, pero con serias condiciones:

"Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas".

La decisión sobre Venezuela:

El Departamento de Estado señala que, "en Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante acusado Nicolás Maduro lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes".

Asimismo, menciona que también apuntará contra "las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como el Tren de Aragua y las purgaremos de nuestro país".