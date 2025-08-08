NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Astronautas

Falleció el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de Apolo 13; fue interpretado por Tom Hanks en la película sobre la accidentada misión

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Jim Lovell, astronauta del Apolo 13 (EFE)
En la misión, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó un incidente que el compañero de tripulación de Lovell, Jack Swigert, inmortalizó con la famosa frase "Houston, tenemos un problema".

En las últimas horas falleció a los 97 años el astronauta estadounidense Jim Lovell, quien fungió comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, misma que casi termina en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo.

Lovell, además es recordado luego de que fuera interpretado por el actor Tom Hanks en la película de 1995 "Apolo 13".

La accidentada misión está en el recuerdo de los entusiastas de la astronomía debido a que nunca pisó la superficie lunar, sin embargo, Lovell era considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial estadounidense.

"La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas", dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, y añadió que el expiloto de Marina falleció el jueves en Chicago.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la Luna, e iba a ser el tercer alunizaje de la historia.

A pesar de que todo surgía de forma ordenada, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó un incidente que el compañero de tripulación de Lovell, Jack Swigert, inmortalizó con la famosa frase "Houston, tenemos un problema".

Tras esto, la misión se convirtió en una caótica odisea espacial que Estados Unidos siguió minuto a minuto desde la Tierra, con el temor de perder a sus primeros astronautas en el espacio.

Sin embargo, el liderazgo y la astucia de Lovell, apodado "Smilin' Jim" (Sonriente Jim) por sus compañeros, sirvió para llevar a su tripulación de regreso al planeta, en un acto heroico que le valió numerosos elogios.

El carácter y la firme valentía de Lovell "ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", declaró la NASA.

"Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos por nuestra cuenta", escribió Hanks en una publicación de Instagram.

"Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona", agregó el actor que encarnó al astronauta en la gran pantalla.

La agencia espacial estadounidense dijo que Lovell también fue uno de los tres astronautas en orbitar la Luna por primera vez durante la misión Apolo 8, en 1968, allanando el camino para el primer alunizaje.

