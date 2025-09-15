NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Crimen

FBI confirma que el ADN hallado en la escena del crimen en el asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso capturado

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Se espera que Tyler Robinson sea acusado formalmente por las autoridades de Utah.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que el ADN encontrado en la escena del crimen en el asesinato del activista e influencer Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson, sospechoso capturado la semana pasada por las autoridades de Estados Unidos.

"Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido", declaró Kash Patel, director del FBI, en Fox News al referirse al destornillador hallado en la escena.

o

El joven de 22 años fue arrestado el jueves luego de transcurrir 33 horas de búsqueda en Utah. Se espera que sea acusado formalmente a finales de esta semana por el asesinato del influencer de derecha, aliado cercano al presidente Donald Trump.

El hecho violento ocurrió el miércoles en el campus universitario de Utah, donde Kirk recibió un disparo cuando participaba de un evento al aire libre. Según los informes de las autoridades, el sospechoso usó un rifle de francotirador para dispararle a la víctima una sola bala en el cuello desde un tejado.

Entre las pruebas encontradas también se encuentra una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen y en la que aseguraba que iba a aprovechar la "oportunidad" que tenía de "eliminar" a Kirk.

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". Esa nota fue escrita antes del tiroteo, dijo Patel, subrayando que la nota fue dejada en la casa de la familia del sospechoso.

o

"Aunque ha sido destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota", agregó el director del FBI.

Charlie Kirk, quien fue el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA, usó su audiencia en diferentes plataformas digitales para generar apoyo a sus argumentos conservadores, incluidas fuertes críticas al movimiento por los derechos de las personas transgénero.

Por su parte, el presunto asesino era un brillante estudiante de secundaria que fue criado bajo la fe mormona por padres republicanos.

De acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox, Robinson tenía una relación sentimental con una compañera de habitación transgénero y que tenía una "ideología izquierdista".

Se espera que las honras fúnebres de Kirk se lleven a cabo el domingo en un estadio de Arizona, con la presencia del presidente Trump.

Temas relacionados:

Crimen

Charlie Kirk

Estados Unidos

Derecha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Instalaron un "despliegue" y se retiraron: Maduro en Ciudad Caribia, Delcy en Sucre y Cabello en Falcón, pero todos regresaron a Caracas y no hay patrullaje

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

Foto de referencia: AFP
Liberación de presos políticos

¿Está relacionada la excarcelación de 13 presos políticos con la presión de EE. UU. sobre el régimen de Venezuela?

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elías Díaz - Foto AFP
Béisbol

⁠Los dos impresionantes jonrones con los que el beisbolista colombo-venezolano Elías Díaz le dio la victoria a su equipo en partido de las Grandes Ligas

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Instalaron un "despliegue" y se retiraron: Maduro en Ciudad Caribia, Delcy en Sucre y Cabello en Falcón, pero todos regresaron a Caracas y no hay patrullaje

Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Con acordeón en mano: Luis Díaz deslumbró durante la sesión de fotos para su primer Oktoberfest con el Bayern Múnich

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

Foto de referencia: AFP
Liberación de presos políticos

¿Está relacionada la excarcelación de 13 presos políticos con la presión de EE. UU. sobre el régimen de Venezuela?

Los futbolistas James Rodríguez y Yeferson Soteldo. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol confirmó que James Rodríguez resultó ganador por encima de Soteldo de especial reconocimiento tras fin de las Eliminatorias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda