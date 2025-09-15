FBI confirma que el ADN hallado en la escena del crimen en el asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso capturado

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que el ADN encontrado en la escena del crimen en el asesinato del activista e influencer Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson, sospechoso capturado la semana pasada por las autoridades de Estados Unidos.

"Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido", declaró Kash Patel, director del FBI, en Fox News al referirse al destornillador hallado en la escena.

El joven de 22 años fue arrestado el jueves luego de transcurrir 33 horas de búsqueda en Utah. Se espera que sea acusado formalmente a finales de esta semana por el asesinato del influencer de derecha, aliado cercano al presidente Donald Trump.

El hecho violento ocurrió el miércoles en el campus universitario de Utah, donde Kirk recibió un disparo cuando participaba de un evento al aire libre. Según los informes de las autoridades, el sospechoso usó un rifle de francotirador para dispararle a la víctima una sola bala en el cuello desde un tejado.

Entre las pruebas encontradas también se encuentra una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen y en la que aseguraba que iba a aprovechar la "oportunidad" que tenía de "eliminar" a Kirk.

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". Esa nota fue escrita antes del tiroteo, dijo Patel, subrayando que la nota fue dejada en la casa de la familia del sospechoso.

"Aunque ha sido destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota", agregó el director del FBI.

Charlie Kirk, quien fue el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA, usó su audiencia en diferentes plataformas digitales para generar apoyo a sus argumentos conservadores, incluidas fuertes críticas al movimiento por los derechos de las personas transgénero.

Por su parte, el presunto asesino era un brillante estudiante de secundaria que fue criado bajo la fe mormona por padres republicanos.

De acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox, Robinson tenía una relación sentimental con una compañera de habitación transgénero y que tenía una "ideología izquierdista".

Se espera que las honras fúnebres de Kirk se lleven a cabo el domingo en un estadio de Arizona, con la presencia del presidente Trump.