Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

La Audiencia Provincial Civil de Madrid confirmó este miércoles que la UEFA "abusó de su posición dominante" al intentar impedir la creación de una Superliga europea de fútbol en 2021.

"La UEFA y la FIFA han abusado de su posición de dominio (...) por atribuirse la facultad discrecional de prohibir la participación (de los clubes europeos) en competiciones alternativas", detalló la instancia judicial en un documento que ratificó la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2023.

VEA TAMBIÉN Así fue el golazo de Linda Caicedo que le dio el pase al Real Madrid a la final de la Superliga femenina o

El tribunal considera que las dos instancias "están impidiendo la libre competencia en el mercado imponiendo restricciones injustificadas y desproporcionadas a la SuperLiga", un proyecto de competición impulsado por el Real Madrid que compite con la UEFA Champions League y que polemizó en el fútbol europeo en 2021.

El alcance de esta decisión es, sin embargo, incierto, ya que sanciona las reglas de la UEFA vigentes en 2021, en el momento de la apertura de este procedimiento, y modificadas al año siguiente.

"Esta decisión no valida el proyecto de 'Superliga', ya abandonado, anunciado en 2021, ni cuestiona las reglas actuales de autorización de la UEFA, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que siguen plenamente vigentes", se defiende el máximo regidor del fútbol europeo en un comunicado.

VEA TAMBIÉN La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero o

"Estas reglas garantizan que toda competición transfronteriza sea evaluada según criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados", prosigue la nota.

Por su parte, LaLiga incidió en otro comunicado en que "la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido" modificado por sus promotores.

"La decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos", recalcó la patronal.

No obstante, la noticia ha sido celebrada como una nueva victoria por el Real Madrid, uno de los últimos clubes que apoyan públicamente el proyecto de la Superliga, percibido por su presidente Florentino Pérez como una prioridad para "salvar el fútbol europeo".

El gigante español indicó que el fallo confirma que la UEFA "infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea" y aseguró que "esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club".

La entidad más laureada en la historia de la Champions, con 15 títulos, aseguró este miércoles en un comunicado haber mantenido "numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente" y "modelos de retransmisión gratuitas" y accesibles a nivel mundial.

VEA TAMBIÉN Real Madrid se pronunció sobre el triunfo del PSG en la Champions League y le dejó un recado al técnico Luis Enrique o

"En consecuencia, el club anuncia que seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos", anticipó el club merengue en el escrito difundido por medio de sus redes sociales.