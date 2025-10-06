La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

Este lunes, la UEFA anunció que aprobó muy a “su pesar” que se disputen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero.

Por medio de un comunicado, el ente regulador del fútbol en Europa aseguró que “a su pesar” y de manera “excepcional” aceptó la solicitud que le hicieron las ligas de España e Italia para poder disputar dos partidos en Estados Unidos y Australia.

Esta decisión, a la que la UEFA se había negado rotundamente hace unos días, representa un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas competiciones de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos de sus ligas al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la UEFA, señaló “su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de fútbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Perth a principios de febrero de 2026.

El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del fútbol europeo, no es una sorpresa.

Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre al diario Político que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA, actualmente en proceso de revisión, no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

Las Supercopas de España e Italia se disputan desde hace años en Arabia Saudita, tras ediciones anteriores en China, Marruecos, Catar y Libia, en el caso de la segunda.

La Liga y la Serie A observan de cerca a las grandes competiciones estadounidenses, la NFL y especialmente la NBA, que ha trasladado partidos de su temporada regular desde 1990 a Japón y desde 2013 a Europa.

De hecho, el certamen de baloncesto ya ha programado seis encuentros en Berlín, Londres, Mánchester y París durante las próximas tres temporadas.

Como parte de su estrategia de expansión internacional, la adinerada liga de football americano disputa desde 2022 al menos cuatro partidos oficiales de su campaña en suelo no estadounidense.