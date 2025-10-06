NTN24
La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del fútbol europeo, no es una sorpresa.

Este lunes, la UEFA anunció que aprobó muy a “su pesar” que se disputen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero.

Por medio de un comunicado, el ente regulador del fútbol en Europa aseguró que “a su pesar” y de manera “excepcional” aceptó la solicitud que le hicieron las ligas de España e Italia para poder disputar dos partidos en Estados Unidos y Australia.

Esta decisión, a la que la UEFA se había negado rotundamente hace unos días, representa un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas competiciones de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos de sus ligas al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la UEFA, señaló “su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de fútbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Perth a principios de febrero de 2026.

Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre al diario Político que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA, actualmente en proceso de revisión, no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

Las Supercopas de España e Italia se disputan desde hace años en Arabia Saudita, tras ediciones anteriores en China, Marruecos, Catar y Libia, en el caso de la segunda.

La Liga y la Serie A observan de cerca a las grandes competiciones estadounidenses, la NFL y especialmente la NBA, que ha trasladado partidos de su temporada regular desde 1990 a Japón y desde 2013 a Europa.

De hecho, el certamen de baloncesto ya ha programado seis encuentros en Berlín, Londres, Mánchester y París durante las próximas tres temporadas.

Como parte de su estrategia de expansión internacional, la adinerada liga de football americano disputa desde 2022 al menos cuatro partidos oficiales de su campaña en suelo no estadounidense.

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

