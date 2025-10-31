NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Joan Camargo, periodista venezolano
Forma parte del patrón de desapariciones forzadas del régimen de Maduro contra dirigentes políticos, activistas sociales y periodistas.

A las 8 de la mañana de este viernes se cumplían 24 horas sin saber del paradero del joven periodista Joan Camargo, quien fue interceptado por encapuchados al salir de su vivienda en Cotiza, Caracas.

Según el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, Camargo salía en su moto cuando fue emboscado con rumbo desconocido.

Hasta hoy unos 20 trabajadores de la prensa están tras las rejas, sin derecho a la defensa y bajo graves delitos de supuesta traición a la Patria.

Camargo es un conocido periodista de la fuente de sucesos en Caracas.

El año pasado el periodista Román Camacho, su colega, también estuvo secuestrado e interrogado por 48 horas por agentes del régimen de Maduro y al salir estuvo imposibilitado de dar detalles de la arbitrariedad pero dio un giro evidente en su exposición y reportes.

#AlertaSNTP | Se cumplen 24 horas de la desaparición del periodista Joan Camargo, quien fue interceptado por hombres no identificados este #30Oct, cuando salía de su casa.

Hasta el momento no hay información concreta sobre su paradero, por lo que exigimos a las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero de sucesos. #31Oct.

