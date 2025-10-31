Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

A las 8 de la mañana de este viernes se cumplían 24 horas sin saber del paradero del joven periodista Joan Camargo, quien fue interceptado por encapuchados al salir de su vivienda en Cotiza, Caracas.

Según el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, Camargo salía en su moto cuando fue emboscado con rumbo desconocido.

Forma parte del patrón de desapariciones forzadas del régimen de Maduro contra dirigentes políticos, activistas sociales y periodistas.

Hasta hoy unos 20 trabajadores de la prensa están tras las rejas, sin derecho a la defensa y bajo graves delitos de supuesta traición a la Patria.

Camargo es un conocido periodista de la fuente de sucesos en Caracas.

El año pasado el periodista Román Camacho, su colega, también estuvo secuestrado e interrogado por 48 horas por agentes del régimen de Maduro y al salir estuvo imposibilitado de dar detalles de la arbitrariedad pero dio un giro evidente en su exposición y reportes.

