Jueves, 14 de agosto de 2025
Familiares podrán retirar en Caracas los pasaportes de venezolanos que viven en países sin consulado: estos son los requisitos

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Pasaporte venezolano
Pasaportes / Foto AVN
El Servicio además reiteró las fechas para los retiros, los requisitos y los costos del trámite.

Venezolanos que residen en países sin representación consular podrán autorizar a sus familiares en el país para retirar sus pasaportes en las oficinas del Saime en Caracas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería anunció que permitirá el retiro a usuarios que tramitaron sus documentos desde el 28 de julio al 14 de agosto de 2024.

Estos países son: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El vínculo de las personas aptas para ser autorizadas son las siguientes:

-Padre

-Madre

-Abuelos

-Hijos mayores de edad

-Hermanos

Asimismo, para que se pueda retirar el documento el titular debe tramitar un poder apostillado en el país donde reside. Además, deberá pagar el arancel de resguardo, con un costo de 8 Unidades Tributarias.

El Saime reiteró el costo de los trámites de pasaportes.

Ordinario:

-De tres meses a 5 años de edad: 120 dólares. Esta cifra equivale a 16.021,12 bolívares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) publicada el 13 de agosto, fijada en 133,51 bolívares.

-De los 3 a los 17 años de edad: 164 dólares (21.895,6 bolívares)

-Mayor de 18 años: 216 dólares (28.838,2 bolívares)

Habilitado:

-De tres meses a 5 años de edad: 290 dólares (38.717,9 bolívares)

-De los 3 a los 17 años de edad: 310 dólares (41.388,1 bolívares)

-Mayor de 18 años: 350 dólares (46.728,5 bolívares)

El dólar se cotiza este jueves en 134,48 bolívares

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Presos políticos en Venezuela

Yandir Loggiodice, otro dirigente político detenido en Venezuela

Alligator Alcatraz - Foto EFE
Alligator Alcatraz

"Están deteniendo personas ilegalmente": vocero de coalición de inmigrantes en Florida sobre Alligator Alcatraz

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
México

¿Cómo se explica el trato comercial que ha recibido México de parte de Estados Unidos?

Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Revelan que la causa de la muerte de Ozzy Osbourne fue un paro cardíaco, según el certificado de defunción

Presos políticos en Venezuela

Yandir Loggiodice, otro dirigente político detenido en Venezuela

Alligator Alcatraz - Foto EFE
Alligator Alcatraz

"Están deteniendo personas ilegalmente": vocero de coalición de inmigrantes en Florida sobre Alligator Alcatraz

Estados Unidos aumentará el costo de visas - Foto Canva
Visa

Estados Unidos aumentará el costo de visas en al menos 250 dólares: expertos analizan qué buscaría el Gobierno Trump con el incremento

