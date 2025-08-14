Familiares podrán retirar en Caracas los pasaportes de venezolanos que viven en países sin consulado: estos son los requisitos

Venezolanos que residen en países sin representación consular podrán autorizar a sus familiares en el país para retirar sus pasaportes en las oficinas del Saime en Caracas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería anunció que permitirá el retiro a usuarios que tramitaron sus documentos desde el 28 de julio al 14 de agosto de 2024.

Estos países son: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El vínculo de las personas aptas para ser autorizadas son las siguientes:

-Padre

-Madre

-Abuelos

-Hijos mayores de edad

-Hermanos

Asimismo, para que se pueda retirar el documento el titular debe tramitar un poder apostillado en el país donde reside. Además, deberá pagar el arancel de resguardo, con un costo de 8 Unidades Tributarias.

El Saime reiteró el costo de los trámites de pasaportes.

Ordinario:

-De tres meses a 5 años de edad: 120 dólares. Esta cifra equivale a 16.021,12 bolívares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) publicada el 13 de agosto, fijada en 133,51 bolívares.

-De los 3 a los 17 años de edad: 164 dólares (21.895,6 bolívares)

-Mayor de 18 años: 216 dólares (28.838,2 bolívares)

Habilitado:

-De tres meses a 5 años de edad: 290 dólares (38.717,9 bolívares)

-De los 3 a los 17 años de edad: 310 dólares (41.388,1 bolívares)

-Mayor de 18 años: 350 dólares (46.728,5 bolívares)

El dólar se cotiza este jueves en 134,48 bolívares