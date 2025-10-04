FBI desmanteló una presunta red de lavado de activos vinculada con los hijos de Maduro

El FBI desmanteló una presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro que operaba en varios países.

El director del FBI, Kash Patel, reveló imputaciones a dos hombres por su participación en este esquema de lavado de dinero, según dijo en entrevista con Fox News.

Los señalados son Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, la investigación inició en 2019 tras detectar que Komarczyk abrió cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus socios, además recibió transferencias desde Venezuela, según los reportes.

En 2022, en una operación encubierta, Komarczyk y su socio Carbajal acordaron mover 100,000 dólares que, de acuerdo con la acusación, serían fondos sancionados vinculados a funcionarios maduristas.

Carbajal, que residía en Uruguay, viajó a República Dominicana y fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en estados unidos fue arrestado por agentes federales.

Komarczyk, según el FBI, residiría actualmente en Venezuela. Kash Patel, aseguró que el FBI está eliminando cada cuenta vinculada al régimen en Estados Unidos.