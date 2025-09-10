NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
FBI

FBI detiene a sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk en Estados Unidos

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Activista Charlie Kirk - Foto AFP
Activista Charlie Kirk - Foto AFP
El activista político fue baleado este miércoles durante un evento público en el estado de Utah, al oeste del país, donde participaba de un debate.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque en una universidad de Estados Unidos, informó este miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.

"El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido", escribió Patel en la red X.

El activista Charlie Kirk, quien fue baleado este miércoles durante un evento público en el estado de Utah, falleció minutos después, según confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, lamentó Trump.

De acuerdo con algunos medios locales, Kirk, aliado del presidente Donald Trump, se encontraba en un evento en la Universidad de Utah, al oeste del país y en donde participaba de un debate, cuando recibió un disparo.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el incidente está siendo investigado, pero “nuestros pensamientos están con Charlie”. “Sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, añadió desde su cuenta de X.

Antes de que ocurriera el incidente, Charlie publicó en sus redes sociales que estaría en el evento en la Universidad de Utah para su gira del “regreso americano”.

Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que los responsables responderán por sus actos porque los actos de violencia “no tienen cabida" en la vida pública.

“Las fuerzas del orden me están informando sobre la violencia sufrida por Charlie Kirk durante su visita a la Universidad del Valle de Utah hoy. Seguiremos compartiendo novedades”, afirmó.

E insistió en que los estadounidenses de todas las ideologías políticas “deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

Temas relacionados:

FBI

Asesinato

Donald Trump

Activistas

Estados Unidos

Tiroteo

