NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Lunes, 25 de agosto de 2025
Pam Bondi

Fiscal Bondi informó que se están investigando "puentes aéreos" con puntos en Venezuela y Estados Unidos usados por organizaciones del narcotráfico

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos | Foto: AFP
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos | Foto: AFP
No es la primera vez que la fiscal se refiere a los famosos “puentes aéreos”.

Este martes, durante la conferencia de prensa para anunciar la culpabilidad del cofundador del Cartel de Sinaloa, Ismel ‘El Mayo’ Zambada, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habló sobre los famosos puentes aéreos usados por narcotraficantes.

Bondi aseguró durante la conferencia de prensa que el Departamento de Justicia se encuentra investigando los “puentes aéreos” que usan los narcotraficantes para transportar la droga desde Venezuela y México hasta la unión americana.

Bondi afirmó: “Puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para referirse a cómo los narcotraficantes mueven sus drogas desde múltiples países Venezuela, Honduras, Guatemala y México a nuestro país, se llaman puente aéreo”.

La fiscal añadió durante su alocución que los jefes de los carteles “sobornan a funcionarios del gobierno, sobornan a gente, pagan a agentes encargados de hacer cumplir la ley en sus países” para que “ignoren eso y los dejen volar sin ser detectados”.

“Estamos investigando eso. Estamos investigando eso en varios países, aún no hemos terminado”, añadió Bondi.

La funcionaria del gobierno norteamericano puntualizó que bajo la administración Trump “seguiremos luchando hasta que cada jefe de los carteles esté detrás de las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”.

o

No es la primera vez que la fiscal se refiere a los famosos puentes aéreos, ya que el pasado 15 de agosto en una con Fox News comentó que no solo es una manera de traficar drogas, sino también de intercambiar dinero por sobornos.

“Pueden traficar y transportar estas drogas. También están intercambiando dinero por sobornos, están intercambiando armas a los puertos de entrada y al espacio aéreo, para llevar todas estas drogas a todos estos países y a Estados Unidos”, aseveró.

Sobre la condena de Zambada, expresó que significa un avance para el país y su lucha contra los carteles “letales y las organizaciones transnacionales”.

Este lunes, Ismael "Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York, lo que le evita ir a juicio, aunque sus crímenes son punibles con cadena perpetua como su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Culpable", dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que "promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos" en México.

Asimismo, tendrá que pagar una multa de 15.000 millones de dólares. Su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.

Días atrás, Ismael "El Mayo" Zambada envió una carta al Gobierno de México para que reclamara su repatriación.

El narcotraficante, además de hacer la solicitud al Gobierno de Claudia Sheinbaum, lanzó una seria amenaza a ambos países y advirtió que sus relaciones sufrirán un "colapso".

Temas relacionados:

Pam Bondi

Departamento de Justicia

Narcotráfico

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro está comprando la narrativa de Maduro": periodista Ignacio Montes De Oca sobre pronunciamiento del presidente colombiano quien afirmó que el Cartel de los Soles "no existe"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

Aeropuerto de Estados Unidos | Foto referencia: EFE
Aeropuertos

Ojo si viaja a Estados Unidos: Estos son los cambios que se implementarán en los controles de seguridad en los aeropuertos

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

Aeropuerto de Estados Unidos | Foto referencia: EFE
Aeropuertos

Ojo si viaja a Estados Unidos: Estos son los cambios que se implementarán en los controles de seguridad en los aeropuertos

Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

El tenista alemán Alexander Zverev. (EFE)
Tenista

Aficionado que distrajo con un grito al máximo favorito cuando sacaba por el partido recibió un ejemplar castigo en torneo en Canadá

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Honras fúnebres a Miguel Uribe - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Nos reímos con el cuerpo técnico": 'Bocha' Batista no se guardó nada al hablar sobre su salario y ser uno de los mejores pagos del continente con La Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano