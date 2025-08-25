Fiscal Bondi informó que se están investigando "puentes aéreos" con puntos en Venezuela y Estados Unidos usados por organizaciones del narcotráfico

Este martes, durante la conferencia de prensa para anunciar la culpabilidad del cofundador del Cartel de Sinaloa, Ismel ‘El Mayo’ Zambada, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habló sobre los famosos puentes aéreos usados por narcotraficantes.

Bondi aseguró durante la conferencia de prensa que el Departamento de Justicia se encuentra investigando los “puentes aéreos” que usan los narcotraficantes para transportar la droga desde Venezuela y México hasta la unión americana.

Bondi afirmó: “Puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para referirse a cómo los narcotraficantes mueven sus drogas desde múltiples países Venezuela, Honduras, Guatemala y México a nuestro país, se llaman puente aéreo”.

La fiscal añadió durante su alocución que los jefes de los carteles “sobornan a funcionarios del gobierno, sobornan a gente, pagan a agentes encargados de hacer cumplir la ley en sus países” para que “ignoren eso y los dejen volar sin ser detectados”.

“Estamos investigando eso. Estamos investigando eso en varios países, aún no hemos terminado”, añadió Bondi.

La funcionaria del gobierno norteamericano puntualizó que bajo la administración Trump “seguiremos luchando hasta que cada jefe de los carteles esté detrás de las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”.

No es la primera vez que la fiscal se refiere a los famosos puentes aéreos, ya que el pasado 15 de agosto en una con Fox News comentó que no solo es una manera de traficar drogas, sino también de intercambiar dinero por sobornos.

“Pueden traficar y transportar estas drogas. También están intercambiando dinero por sobornos, están intercambiando armas a los puertos de entrada y al espacio aéreo, para llevar todas estas drogas a todos estos países y a Estados Unidos”, aseveró.

Sobre la condena de Zambada, expresó que significa un avance para el país y su lucha contra los carteles “letales y las organizaciones transnacionales”.

Este lunes, Ismael "Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York, lo que le evita ir a juicio, aunque sus crímenes son punibles con cadena perpetua como su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Culpable", dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que "promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos" en México.

Asimismo, tendrá que pagar una multa de 15.000 millones de dólares. Su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.

Días atrás, Ismael "El Mayo" Zambada envió una carta al Gobierno de México para que reclamara su repatriación.

El narcotraficante, además de hacer la solicitud al Gobierno de Claudia Sheinbaum, lanzó una seria amenaza a ambos países y advirtió que sus relaciones sufrirán un "colapso".