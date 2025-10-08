Florinda Meza reaccionó al sketch de ‘El Chavo del 8’ en el que participó Bad Bunny en Saturday Night Live: “Esa es la magia del programa”

El fin de semana pasado el cantante puertorriqueño Bad Bunny participó en el famoso programa ‘Saturday Night Live’.

Allí el ‘Conejo Malo’ hizo un sketch de la famosa serie mexicana ‘El Chavo del 8’, creado por Roberto Gómez Bolaños, en donde interpretó a ‘Quico’.

En las imágenes se puede observar el intro del Chavo del 8, en el que el comediante Marcello Hernández interpreta a ‘El Chavo’, Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) personifica a ‘Quico’, Andrew Dismukes es ‘Don Ramón’, Chloe Fineman interpreta a Doña Florinda, mientras que Sarah Sherman personifica a ‘La Chilindrina’ y ‘Kenan Thompson’ es ‘El señor Barriga’.

El segmento rindió homenaje al famoso programa mexicano, el cual retrataba las aventuras de un niño de escasos recursos que vivía en una vecindad en la que ocurrían situaciones disparatadas.

Quien no dudó en dar su opinión sobre el sketch que protagonizó el boricua fue Florinda Meza, recordada por su papel de Doña Florinda y viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Meza afirmó desde sus redes sociales: “Me preguntan mi opinión sobre el sketch del ‘Chavo del Ocho’ en el programa Saturday Night Live”.

Y explicó que “por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto”.

Florinda destacó todo, pero que la “interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”.

“Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, agregó.

La actriz mexicana también señaló: “Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio, ‘Bad Bunny’”.

“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso. ¡Ay! Solo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo”, finalizó.

Florinda Meza no fue la única del elenco de la famosa serie que reaccionó, ya que María Antonieta de las Nievas, mejor conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’, también dio su opinión sobre el sketch.

En una publicación desde su cuenta de Instagram comentó: “Gracias por darle vida a El Chavo. Fue inolvidable”.

La cuenta del fallecido comediante Chespirito también comentó la publicación de la cadena NBC sobre el sketch diciendo: “¡Qué bonita vecindad! Está padrísima”.

Aunque el sketch fue presentado en inglés, tanto los actores como la producción pudieron capturar la esencia del icónico programa en sus gestos, diálogos y escenografía.

La interpretación del cantante boricua se volvió viral en redes, en donde recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos y detractores.

En dicho programa, Bad Bunny también aprovechó para hablar sobre su presentación en el Super Bowl, en medio de la creciente polémica por las declaraciones de ICE sobre presenciar el espectáculo.