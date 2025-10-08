NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Florinda Meza

Florinda Meza reaccionó al sketch de ‘El Chavo del 8’ en el que participó Bad Bunny en Saturday Night Live: “Esa es la magia del programa”

octubre 8, 2025
Por: Diana Pérez
Florinda Meza | Foto: EFE
Florinda Meza | Foto: EFE
María Antonieta de las Nievas, mejor conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’ también dio su opinión sobre el sketch.

El fin de semana pasado el cantante puertorriqueño Bad Bunny participó en el famoso programa ‘Saturday Night Live’.

Allí el ‘Conejo Malo’ hizo un sketch de la famosa serie mexicana ‘El Chavo del 8’, creado por Roberto Gómez Bolaños, en donde interpretó a ‘Quico’.

En las imágenes se puede observar el intro del Chavo del 8, en el que el comediante Marcello Hernández interpreta a ‘El Chavo’, Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) personifica a ‘Quico’, Andrew Dismukes es ‘Don Ramón’, Chloe Fineman interpreta a Doña Florinda, mientras que Sarah Sherman personifica a ‘La Chilindrina’ y ‘Kenan Thompson’ es ‘El señor Barriga’.

El segmento rindió homenaje al famoso programa mexicano, el cual retrataba las aventuras de un niño de escasos recursos que vivía en una vecindad en la que ocurrían situaciones disparatadas.

Quien no dudó en dar su opinión sobre el sketch que protagonizó el boricua fue Florinda Meza, recordada por su papel de Doña Florinda y viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Meza afirmó desde sus redes sociales: “Me preguntan mi opinión sobre el sketch del ‘Chavo del Ocho’ en el programa Saturday Night Live”.

o

Y explicó que “por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto”.

Florinda destacó todo, pero que la “interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”.

“Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, agregó.

La actriz mexicana también señaló: “Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio, ‘Bad Bunny’”.

“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso. ¡Ay! Solo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo”, finalizó.

Florinda Meza no fue la única del elenco de la famosa serie que reaccionó, ya que María Antonieta de las Nievas, mejor conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’, también dio su opinión sobre el sketch.

En una publicación desde su cuenta de Instagram comentó: “Gracias por darle vida a El Chavo. Fue inolvidable”.

La cuenta del fallecido comediante Chespirito también comentó la publicación de la cadena NBC sobre el sketch diciendo: “¡Qué bonita vecindad! Está padrísima”.

Aunque el sketch fue presentado en inglés, tanto los actores como la producción pudieron capturar la esencia del icónico programa en sus gestos, diálogos y escenografía.

La interpretación del cantante boricua se volvió viral en redes, en donde recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos y detractores.

En dicho programa, Bad Bunny también aprovechó para hablar sobre su presentación en el Super Bowl, en medio de la creciente polémica por las declaraciones de ICE sobre presenciar el espectáculo.

Temas relacionados:

Florinda Meza

Chavo del Ocho

Bad Bunny

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

Grupo Hamás
Hamás

Hamás asegura que necesita más tiempo para estudiar el plan de Trump que busca el fin de la guerra en Gaza

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

Miguel Ángel Russo - AFP
Boca Juniors

Boca Juniors informó que su director técnico Miguel Ángel Russo está internado con "pronóstico reservado"

Grupo Hamás
Hamás

Hamás asegura que necesita más tiempo para estudiar el plan de Trump que busca el fin de la guerra en Gaza

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Donald Trump se dirige a la prensa a las afueras de la Casa Blanca - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump dice que buscará perseguir a los carteles de Venezuela por tierra

Foto de referencia (Canva)
Bolivia

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda