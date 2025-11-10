Niña migrante colombiana muere luego del naufragio de una embarcación en el Caribe

Una niña colombiana murió este domingo al naufragar en el Caribe de Panamá una embarcación pesquera que transportaba 21 migrantes, informó el gobierno de ese país.

Panamá ha sido paso obligado de miles de migrantes que, desde Colombia, Venezuela y otros países del sur viajaban antes hacia Estados Unidos. Desde enero, sin embargo, cuando asumió el presidente Donald Trump, la travesía ahora suele ser de regreso, desde Norteamérica hacia el sur.

Un comunicado del Gobierno panameño indicó que la niña, de tres años y nacionalidad colombiana, "perdió la vida" cuando una embarcación pesquera "sufrió un naufragio mientras transportaba 18 adultos migrantes y 3 menores de edad".

El texto precisó que la embarcación operada por un colombiano no autorizado por la autoridad marítima naufragó en la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, al norte del país, tras zarpar de un muelle irregular.

Personal de una nave privada auxilió de inmediato a los náufragos y después unidades del Servicio Nacional Naval reforzaron las labores de rescate y atención médica, según el informe.

La autoridad marítima y el Servicio Nacional Naval se coordinan, precisó la notificación, para "esclarecer las circunstancias" del naufragio.

El incidente ocurre en medio de una gran intensificación en las políticas de la Casa Blanca por salvaguardar la seguridad estratégica y nacional de los Estados Unidos.

El líder republicano considera que los inmigrantes ilegales y los carteles de las drogas han sido, entre tanto, los detonantes de una escalada de inseguridad en varias ciudades estadounidenses.

Asimismo, la tragedia tras el naufragio en el Caribe se da dentro de una alta tensión en la región por una serie de ataques que el Departamento de Estado estadounidense ha llevado a cabo contra embarcaciones que presuntamente han intentado transportar drogas hasta Norteamérica.

Como parte del despliegue militar ordenado por Trump hace más de dos meses en el Caribe y el Pacífico Oriental, se han ejecutado a más de 70 presuntos sospechosos de transportar narcotráfico hasta los Estados Unidos.

La transición por aguas del Caribe y el Pacífico Oriental se ha convertido para varios pescadores y ciudadanos en una circulación de alto riesgo debido a los bombardeos reportados por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, contra presuntas lanchas narco, en "ejecuciones extrajudiciales", según la ONU.