"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

En un conmovedor y desesperado llamado, María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, ha exigido la liberación inmediata de su esposo y de cientos de prisioneros políticos en Venezuela.

Gallo, quien ha estado en detención arbitraria por más de un año en la infame cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, es uno de los 83 extranjeros desaparecidos en el país.

El gobierno de Javier Milei ha llevado el caso ante la Corte Penal Internacional, demandando justicia y la atención internacional sobre las condiciones de los detenidos.

Nahuel Gallo fue arrestado en diciembre de 2024, tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander desde Colombia a Venezuela. Desde entonces, permanece incomunicado.

“Nos hemos mantenido con la esperanza de que su liberación se dé pronto”, afirmó María Alexandra Gómez, quien se aferra a la fe y al recuerdo de su esposo, con quien tiene un hijo pequeño, Víctor.

El caso de Gallo, aunque individual, es representativo de una problemática mayor. Según Gómez, “es fundamental que se reconozca la necesidad de liberar a los más de mil prisioneros políticos y 80 extranjeros en situaciones similares”.

Las cárceles venezolanas, como El Rodeo I y El Helicoide, son tristemente célebres por las denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos.

Gómez hace una enérgica solicitud a Delcy Rodríguez y a las autoridades encargadas: “Deben abrir las puertas para que Venezuela pueda entrar en una fase de transición democrática”.

Recientemente, el mundo fue testigo de la detención de Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos. Sobre esto, Gómez comentó: “Fue un alivio ver que alguien que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará justicia. Fue un momento de esperanza para los venezolanos”.