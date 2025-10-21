NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Álvaro Uribe

“Fue una victoria jurídica y la derrota de la persecución política”: reacciones en Colombia a la absolución de Álvaro Uribe en segunda instancia

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Tras la decisión, el abogado Miguel Ángel del Río anunció que llevarán el proceso a casación en la Corte Suprema de Justicia.

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, absolvió al expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Ante la decisión, las reacciones desde varios sectores políticos del país no se han hecho esperar.

Los primeros en pronunciarse fueron algunos expresidentes del país, como Iván Duque, quien calificó la decisión como una “victoria para la democracia”.

Desde su cuenta de X, el exmandatario aseguró: “¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido”.

Además, señaló que la gallardía, honestidad y compromiso con la lealtad de Uribe han hecho que pueda derrotar a “tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen”.

“El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor. Mis felicitaciones a Álvaro Uribe Vélez, a su equipo de defensa y a su familia por esta gran victoria de la democracia y del imperio de la ley”, puntualizó.

Juan Manuel Santos, que gobernó desde 2010 hasta 2018, precisó que la absolución de Uribe debe de “ser recibida con respeto”.

“Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, señaló.

Entre tanto, el mandatario Andrés Pastrana celebró la decisión y afirmó que se hizo justicia en la instancia que “despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar”.

Otra figura política en pronunciarse fue la senadora colombiana Paloma Valencia, quien ante los periodistas señaló que ante la decisión sienten “el corazón aliviado, la esperanza victoriosa y toda la fe en el futuro”.

“Sabíamos de su inocencia, hemos defendido su honorabilidad y hoy sentimos una victoria que regocija a los colombianos, se ha hecho justicia porque el expresidente Uribe un hombre que no ha hecho más que servirle a Colombia”, agregó.

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, explicó: “hemos presentado nuestra postura y el país la conoce claramente. Lo que yo quiero recordarles es que las decisiones de la justicia son para respetarlas, acatarlas y ejecutarlas en el sentido que ellos quieran”.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial, dijo que la justicia habló con contundencia y que la historia le devuelve la honra a Uribe.

“Colombia le reconoce el hombre que entregó su vida por la seguridad, libertad y el progreso de millones. Fue una victoria jurídica y la derrota de la mentira, del odio y de la persecución política”.

Y explicó que en el país no se ha perdido la democracia pese a la amenaza que “Petro representa. Aún hay esperanza y Álvaro Uribe Vélez la encarna”.

A su vez, el precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, comentó desde su cuenta de X: “De Álvaro Uribe es la responsabilidad política por la complicidad del Estado con las masacres del paramilitarismo y con el despojo y el desplazamiento de millones de campesinos indefensos”.

Y finalizó su post diciendo: “Nada de eso lo cambia la decisión tomada hoy por la justicia”.

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y senadora por el partido Centro Democrático, publicó un video en sus redes en donde festeja el fallo en segunda instancia.

En el video, Cabal expresó: “por fin se hizo justicia. Después de años de persecución y una sentencia de una juez, que apunta de suposiciones lo condeno, hoy Uribe vuelve a ser el presidente líder que transformó este país”.

“Hoy de la mano de Uribe volveremos a enderezar el camino de Colombia. Lo queremos libre en campaña o en el puesto que él quiera en el Senado. Hoy Colombia vuelve a agradecer que las instituciones marquen la pauta de separación de poderes”, concluyó.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila puntualizó que “Ganamos enemigos, pero valió la pena. Gracias a todos. Felicitaciones presidente Uribe y abrazos a Doña Lina y a los muchachos que tanto han sufrido”.

Mientras que Carolina Corcho, precandidata presidencial por el oficialista Pacto Histórico, señaló en un video que “no estamos de acuerdo con este fallo, pero respetamos y acatamos los fallos de la justicia”.

“Es importante decirle al país que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe muchas explicaciones, porque tiene apertura de investigaciones aún por delitos imprescriptibles, crímenes de lesa humanidad que duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia”, sentenció.

Quien tampoco se quedó esperó para pronunciarse ante la decisión fue el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el Tribunal Superior de Bogotá “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

“El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, inicio diciendo el mandatario.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, agregó.

El tribunal había declarado la vulneración de derechos e ilicitud en una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

Además, el tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”.

Tras la decisión, el abogado Miguel Ángel del Río anunció que llevarán el proceso a casación en la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que deberá pronunciarse en última instancia sobre el proceso.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Juicio contra Álvaro Uribe

Fallo

Tribunal

