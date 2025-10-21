Presidente Petro se pronuncia tras absolución en segunda instancia a Álvaro Uribe: "Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

A través de su cuenta de x, el jefe de Estado aseguró que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

“El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, inicio diciendo el mandatario.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, agregó.

Según Petro, ahora Trump, a quien señaló como “aliado con Uribe”, “buscará una sanción en su contra. “Las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”.

“En la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de estado. Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”, puntualizó.

Además, convocó a los colombianos a reunirse este viernes 24 de octubre “para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes”, indicó.

Este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

Durante la lectura del fallo, el tribunal lanzó duros cuestionamientos a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó en primera instancia.

Igualmente, en su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la vulneración de derechos e la ilicitud de una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”, por lo que se excluirán.