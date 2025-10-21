NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Juicio contra Álvaro Uribe

Presidente Petro se pronuncia tras absolución en segunda instancia a Álvaro Uribe: "Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá"

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro | Foto AFP
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

A través de su cuenta de x, el jefe de Estado aseguró que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

“El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, inicio diciendo el mandatario.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, agregó.

Según Petro, ahora Trump, a quien señaló como “aliado con Uribe”, “buscará una sanción en su contra. “Las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”.

o

“En la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de estado. Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”, puntualizó.

Además, convocó a los colombianos a reunirse este viernes 24 de octubre “para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes”, indicó.

Este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

Durante la lectura del fallo, el tribunal lanzó duros cuestionamientos a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó en primera instancia.

Igualmente, en su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la vulneración de derechos e la ilicitud de una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”, por lo que se excluirán.

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

