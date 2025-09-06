NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
La posible intervención hace parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Nicolás Maduro, según la cadena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando un abanico de posibilidades para ejecutar ofensivas militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo algunos ataques dentro del país, según revelaron fuentes relacionadas con los planes de la administración estadounidense a la cadena CNN.

De acuerdo con el medio en mención, la posible intervención hace parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Nicolás Maduro, a quien el Gobierno del presidente Trump ha catalogado como jefe del denominado Cartel de los Soles y por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Actualmente, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue naval en aguas de Latinoamérica y el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir a los cárteles de la droga en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas ejecutadas por el Ejército.

Según fuentes, el ataque de Washington del martes contra un supuesta lancha narcotraficante que salía de Venezuela fue un reflejo directo de las opciones que estaría contemplado Trump contra carteles de la droga de la región que exportan su mercancía a territorio estadounidense.

La tensión entre ambos países se ha elevado en los últimos días con una serie de sucesos como el ataque a dicha embarcación en el Caribe proveniente de Venezuela, donde murieron once llamados "narcoterroristas".

Según Trump, los tripulantes eran parte de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua y aseguró que en “la embarcación había una cantidad grandísima de drogas”.

Posteriormente, el Pentágono confirmó que dos aviones militares F-16 pertenecientes al régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada en aguas internacionales en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

Ante eso, Washington sumó diez aviones de combate F-35, cazas furtivos de quinta generación, que se suman a dicho despliegue que ya incluía siete buques de guerra, un submarino nuclear, varios aviones P-8 y más de 4.000 marines.

Además, infantes de marina de los Estados Unidos que hacen parte del robusto escuadrón anfibio desplegado en el Caribe han estado realizando entrenamiento militar y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

