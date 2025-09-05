NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro insiste en negar actividades de narcotráfico y le dice a Trump: Con respeto, por favor, no se deje meter una mentira más

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - Prensa Presidencia
Nicolás Maduro - Prensa Presidencia
Maduro insistió durante el acto en negar las actividades del narcotráfico en Venezuela.

Durante un acto en Fuerte Tiuna con las Milicias Bolivarianas, Nicolás Maduro insistió en negar las actividades de narcotráfico en Venezuela.

Sin embargo, dijo que se prepara junto a las Milicias Bolivarianas para un eventual ataque estadounidense, en medio del despliegue ordenado por Trump en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles.

o

Precisamente más temprano, el mandatario estadounidense ordenó a sus militares "derribar" aviones venezolanos que representen una amenaza, luego que dos cazas de la Fuerza Aérea venezolana sobrevolaran cerca de los destructores estadounidenses.

Maduro habló desde el fuerte militar en Caracas, vestido con el uniforme de las milicias bolivarianas a las que juramentó para defender su revolución, aunque dice que es por el bien de todo el país.

En su discurso, dijo esperar que un allegado a Trump le hiciera llegar el mensaje. "Podemos tener diferencias en las formas de pensar, los filosófico, en lo político en lo económico, pero por favor no se dejen meter una mentira más para una guerra fraticida".

o

Para el gobernante chavista, las diferencias aún se pueden superar. "Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar. No tiene justificación. Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto para nuestro país y nuestro pueblo y seguiremos defendiendo la verdad de Venezuela cueste lo que cueste".

Al referirse directamente a Trump dijo: "Con todo respeto le digo al señor presidente Trump: aquí Venezuela se respeta y Venezuela respeta para que la respeten. Esos informes de inteligencia que le pasan no es verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca , de cocaína y es un país que combate el narcotráfico".

Sin embargo, Estados Unidos asegura que Venezuela es un país tránsido de la droga que se produce en otras naciones vecinas.

Maduro asegura que se prepara.

"Estamos en la fase de lucha no armada, política, institucional, nacional, internacional, de desarrollo. Pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma pasaría a una etapa de lucha armada de todo el pueblo contra la agresión nacional o internacional", y agregó que el alistamiento de las Milicias el uso de las armas.

o

Maduro aseguró que se ha cumplido con el primer paso de la Doctrina Militar Bolivariana y el siguiente paso es la activación bases populares "de defensa integral en todo el país".

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Narcotráfico en Venezuela

DGCIM

Cartel de Los Soles

Fuerza Armada Nacional

Milicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Manifestación venezolana - Foto EFE
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

USS Jason Dunham - Marina de los Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Isla Santa Rosa de Loredo, Perú - Foto: EFE
Tensión

Congresista peruana buscará declarar a Daniel Quintero persona non grata por colocar bandera de Colombia en la isla de Santa Rosa

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lionel Messi, jugador argentino / FOTO: EFE
Messi

¿Fin del ciclo? Scaloni confirma que Messi no estará en el último partido de Argentina en las eliminatorias

Guante de portero / Logo de la Premier League - Fotos: EFE
portero

Los tres equipos en la puja por el considerado mejor portero del mundo tras la que sería sorpresiva salida de su actual club

Migración en EE. UU. - Canva
Migración

EE. UU. anunció nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país: evaluará posibles actitudes "antiestadounidenses"

Fotografía de referencia de presunto pandillero salvadoreño capturado - AFP
Captura

Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Micrófono sobre un escenario - Foto de referencia: pexels
Cantante

Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Shakira - Foto EFE
Shakira

Exnovio de Shakira fue captado disfrutando de uno de sus conciertos en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano