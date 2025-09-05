Maduro insiste en negar actividades de narcotráfico y le dice a Trump: Con respeto, por favor, no se deje meter una mentira más

Durante un acto en Fuerte Tiuna con las Milicias Bolivarianas, Nicolás Maduro insistió en negar las actividades de narcotráfico en Venezuela.

Sin embargo, dijo que se prepara junto a las Milicias Bolivarianas para un eventual ataque estadounidense, en medio del despliegue ordenado por Trump en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles.

Precisamente más temprano, el mandatario estadounidense ordenó a sus militares "derribar" aviones venezolanos que representen una amenaza, luego que dos cazas de la Fuerza Aérea venezolana sobrevolaran cerca de los destructores estadounidenses.

Maduro habló desde el fuerte militar en Caracas, vestido con el uniforme de las milicias bolivarianas a las que juramentó para defender su revolución, aunque dice que es por el bien de todo el país.

En su discurso, dijo esperar que un allegado a Trump le hiciera llegar el mensaje. "Podemos tener diferencias en las formas de pensar, los filosófico, en lo político en lo económico, pero por favor no se dejen meter una mentira más para una guerra fraticida".

Para el gobernante chavista, las diferencias aún se pueden superar. "Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar. No tiene justificación. Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto para nuestro país y nuestro pueblo y seguiremos defendiendo la verdad de Venezuela cueste lo que cueste".

Al referirse directamente a Trump dijo: "Con todo respeto le digo al señor presidente Trump: aquí Venezuela se respeta y Venezuela respeta para que la respeten. Esos informes de inteligencia que le pasan no es verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca , de cocaína y es un país que combate el narcotráfico".

Sin embargo, Estados Unidos asegura que Venezuela es un país tránsido de la droga que se produce en otras naciones vecinas.

Maduro asegura que se prepara.

"Estamos en la fase de lucha no armada, política, institucional, nacional, internacional, de desarrollo. Pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma pasaría a una etapa de lucha armada de todo el pueblo contra la agresión nacional o internacional", y agregó que el alistamiento de las Milicias el uso de las armas.

Maduro aseguró que se ha cumplido con el primer paso de la Doctrina Militar Bolivariana y el siguiente paso es la activación bases populares "de defensa integral en todo el país".