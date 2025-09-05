"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

La tensión en el Caribe se ha ido incrementando en medio del despliegue militar estadounidense y la respuesta del régimen de Maduro, que en las últimas horas envió aviones militares para sobrevolar la zona, lo que ha sido catalogado por la administración de Donald Trump como una provocación.

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, se regirió en La Tarde de NTN24 sobre la postura del mandatario colombiano en relación al despliegue militar estadounidense en contra del Cartel de los Soles y la reacción del régimen de Maduro.

“Se va pareciendo a un estado fallido”, dijo Schamis sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

VEA TAMBIÉN "Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos o

“Eso equivale a desproteger a todo el poder del Estado en la persona de un senador”, señaló sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“Como jefe del Estado no puede desproteger a la Fuerza Pública, desfinanciarla y hacer una serie de cosas que las han estado afectando”, agregó.

A su vez, se refirió a la postura que ha tenido el gobierno colombiano sobre el despliegue militar estadounidense y el ataque a una lancha supuestamente con droga proveniente de Venezuela.

“Está actuando de vocero de Maduro y el régimen”, declaró Schamis.

“Se pelea con Estados Unidos verbalmente a partir de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, eso genera dudas acerca de su visión estratégica”, añadió.

En ese sentido, señaló que dicha postura “pone en riesgo la certificación que ha hecho Estados Unidos y Colombia para una alianza estratégica en seguridad, comercio e inversión”.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos suma 10 aviones de combate al despliegue en el Caribe tras sobrevuelo de aeronaves de Venezuela a un destructor, aseguran fuentes a Reuters o

Sobre la reacción del régimen de Maduro al despliegue estadounidense, el catedrático sostuvo que “el régimen ha entrado en la fase de provocación” con los sobrevuelos de dos aviones militares sobre el Caribe.

“El régimen está perdido y la inmolación es una respuesta habitual en fanáticos perdidos”, concluyó.