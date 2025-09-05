NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, analizó en La Tarde de NTN24 la postura del mandatario colombiano en relación al despliegue militar estadounidense en contra del Cartel de los Soles.

La tensión en el Caribe se ha ido incrementando en medio del despliegue militar estadounidense y la respuesta del régimen de Maduro, que en las últimas horas envió aviones militares para sobrevolar la zona, lo que ha sido catalogado por la administración de Donald Trump como una provocación.

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, se regirió en La Tarde de NTN24 sobre la postura del mandatario colombiano en relación al despliegue militar estadounidense en contra del Cartel de los Soles y la reacción del régimen de Maduro.

Se va pareciendo a un estado fallido”, dijo Schamis sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

o

Eso equivale a desproteger a todo el poder del Estado en la persona de un senador”, señaló sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Como jefe del Estado no puede desproteger a la Fuerza Pública, desfinanciarla y hacer una serie de cosas que las han estado afectando”, agregó.

A su vez, se refirió a la postura que ha tenido el gobierno colombiano sobre el despliegue militar estadounidense y el ataque a una lancha supuestamente con droga proveniente de Venezuela.

Está actuando de vocero de Maduro y el régimen”, declaró Schamis.

“Se pelea con Estados Unidos verbalmente a partir de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, eso genera dudas acerca de su visión estratégica”, añadió.

En ese sentido, señaló que dicha postura “pone en riesgo la certificación que ha hecho Estados Unidos y Colombia para una alianza estratégica en seguridad, comercio e inversión”.

o

Sobre la reacción del régimen de Maduro al despliegue estadounidense, el catedrático sostuvo que “el régimen ha entrado en la fase de provocación” con los sobrevuelos de dos aviones militares sobre el Caribe.

“El régimen está perdido y la inmolación es una respuesta habitual en fanáticos perdidos”, concluyó.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Manifestación venezolana - Foto EFE
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

USS Jason Dunham - Marina de los Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz": Petro hace guiño a posible continuación de su mandato y provoca revuelo en la oposición

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

Bernie Moreno, legislador colombo-estadounidense - Foto: NTN24
Narcotráfico

"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ayuda humanitaria - Foto de referencia de EFE
Ayuda humanitaria para Venezuela

Programa Mundial de Alimentos de la ONU reduce a la mitad la ayuda para Venezuela por falta de fondos

Álvaro Uribe Vélez - EFE
Marchas

"Luchar por la libertad de mis compatriotas, disipa la aflicción por la restricción de mi libertad": Uribe se pronunció desde su arresto domiciliario en el marco de las marchas

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Iván Duque - Gustavo Petro (AFP)
Iván Duque

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Beéle ha logrado posicionar su álbum BORONDO entre los más escuchados del mundo en Spotify | Foto AFP News
Beéle

Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano