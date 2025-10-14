Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar la muerte de Charlie Kirk; cuatro son latinoamericanos

Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar el asesinato del activista y aliado político de Donald Trump, Charlie Kirk.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que son seis extranjeros de Argentina, Paraguay, Brasil, México, Sudáfrica y Alemania fueron revocados de sus visas.

El organismo aseguró desde la red social de X: “Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses”.

“El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk. Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en EE. UU.”, añadió.

En el caso del ciudadano argentino, el Departamento de Estado aseguró: “Un ciudadano argentino afirmó que Kirk "dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina" y que merece arder en el infierno. Se le revocó la visa”.

La visa se le revocó al ciudadano sudafricano por burlarse de los estadounidenses que lamentaban la pérdida de Kirk, diciendo que "les duele que la manifestación racista haya terminado en un intento de martirio" y alegó que "fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos basura".

Al ciudadano mexicano se le quitó su visa porque dijo que Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino» y afirmó que «hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerto”.

El brasileño, por su parte, denunció que el activista asesinado fue el motivo de una “manifestación nazi en la que marcharon en homenaje a él” y que Kirk “murió demasiado tarde”.

La visa del alemán fue revocada por celebrar la muerte el Kirk e intentar justificar su asesinato al asegurar que “cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.

Finalmente, la visa del paraguayo fue cancelada por denunciar que “Charlie Kirk era un hijo de p*** y murió según sus propias reglas”.

El Departamento de Estado señaló que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán “nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”.

Y concluyó explicando que los extranjeros que “se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.

Esto se da luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DDHS) reportó de la existencia de organizaciones criminales mexicanas que pagan por el hostigamiento y ataque contra agentes responsables de las deportaciones masivas en la unión americana.