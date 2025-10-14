NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar la muerte de Charlie Kirk; cuatro son latinoamericanos

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
El Departamento de Estado señaló que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán “nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”.

Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar el asesinato del activista y aliado político de Donald Trump, Charlie Kirk.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que son seis extranjeros de Argentina, Paraguay, Brasil, México, Sudáfrica y Alemania fueron revocados de sus visas.

El organismo aseguró desde la red social de X: “Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses”.

“El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk. Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en EE. UU.”, añadió.

o

En el caso del ciudadano argentino, el Departamento de Estado aseguró: “Un ciudadano argentino afirmó que Kirk "dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina" y que merece arder en el infierno. Se le revocó la visa”.

La visa se le revocó al ciudadano sudafricano por burlarse de los estadounidenses que lamentaban la pérdida de Kirk, diciendo que "les duele que la manifestación racista haya terminado en un intento de martirio" y alegó que "fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos basura".

Al ciudadano mexicano se le quitó su visa porque dijo que Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino» y afirmó que «hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerto”.

El brasileño, por su parte, denunció que el activista asesinado fue el motivo de una “manifestación nazi en la que marcharon en homenaje a él” y que Kirk “murió demasiado tarde”.

La visa del alemán fue revocada por celebrar la muerte el Kirk e intentar justificar su asesinato al asegurar que “cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.

Finalmente, la visa del paraguayo fue cancelada por denunciar que “Charlie Kirk era un hijo de p*** y murió según sus propias reglas”.

El Departamento de Estado señaló que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán “nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”.

Y concluyó explicando que los extranjeros que “se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.

Esto se da luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DDHS) reportó de la existencia de organizaciones criminales mexicanas que pagan por el hostigamiento y ataque contra agentes responsables de las deportaciones masivas en la unión americana.

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba": experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

"Hay una situación importante de vulnerabilidad": Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

María Corina Machado/ Pedro Sánchez - Fotos EFE
Pedro Sánchez

Así fue como el presidente de España Pedro Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz; la oposición advierte presunta "complicidad e intereses"

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Cultivos Ilícitos

EE.UU. descertifica a Colombia en lucha antidrogas y pone al país junto a Venezuela por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico

Transporte Sostenible - Foto Canva
Movilidad

Movilidad sostenible: Avances y retos en América Latina

El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Cultivos Ilícitos

EE.UU. descertifica a Colombia en lucha antidrogas y pone al país junto a Venezuela por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Transporte Sostenible - Foto Canva
Movilidad

Movilidad sostenible: Avances y retos en América Latina

El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

TikTok - AFP
Prohibición TikTok

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para que TikTok "pase a ser propiedad controlada" por manos estadounidenses

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto AFP
Edmundo González

Edmundo González pide a los países democráticos interceder para que frenen las desapariciones y torturas en Venezuela

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda