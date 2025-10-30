Fuertes vientos que serían efectos indirectos del huracán Melissa provocaron emergencia en reconocido acuario de Colombia

Un fuerte oleaje provocado por los que serían los efectos indirectos del huracán Melissa, según registran medios locales, causó una emergencia en el Acuario de Santa Marta.

Varios trabajadores y turistas quedaron atrapados entre las aguas, mientras intentaban sostenerse de las rocas para evitar ser llevados por las fuertes olas.

En un video quedaron registrados los momentos de pánico que vivieron los empleados y turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los testigos, las olas sobrepasaron los muros de contención del acuario e inundaron varias áreas. “Fuerte oleaje tiene acorralados a trabajadores del Acuario de Santa Marta”, relataron mediante publicaciones que se hicieron virales en la red social X.

El huracán Melissa deja al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con 23 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

Melissa ya debilitado, tras azotar a Jamaica con categoría 5 -la máxima en la escala Saffir Simpson- y con categoría 3 a Cuba, tendrá su paso por Bahamas este jueves en la noche.

El gobierno de las Bahamas canceló la alerta de huracán para sus regiones central y sureste, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín emitido este jueves.

"Sigan las indicaciones de las autoridades locales, ya que podrían necesitar permanecer en refugios tras el paso de la tormenta debido a la caída de cables eléctricos e inundaciones", advirtió el NHC.

Se espera que las inundaciones disminuyan en las Bahamas a lo largo del jueves, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y la República Dominicana, añadió el servicio meteorológico estadounidense.

A las 5:00 a. m., hora del este de EE. UU. (09:00 GMT), la tormenta se encontraba a 1105 kilómetros (685 millas) al suroeste de las Bermudas, según el NHC.

Se espera que el huracán Melissa pase cerca de Bermudas como huracán de categoría 1. Si bien no impactará directamente, pasará lo suficientemente cerca como para justificar medidas de seguridad preventivas, según publicó el gobierno de Bermudas en redes sociales.

Tras el paso de Melissa por las costas cubanas, los residentes comenzaron a evaluar sus pérdidas. Miguel Díaz-Canel describió los daños como "extensos".

En el este de la isla, que enfrenta su peor crisis económica en décadas, la población luchaba por sobrevivir entre casas inundadas y derrumbadas, y calles anegadas.

La tormenta rompió ventanas, derribó cables de electricidad y de telefonía móvil, y arrancó techos y ramas de árboles.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

El gobierno británico anunció una ayuda de emergencia de 2,5 millones de libras esterlinas (unos 3,3 millones de dólares) para la región.