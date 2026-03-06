Futbolistas de selección iraní calificadas de "traidoras de guerra" por no cantar su himno en la Copa Asiática, hacen ahora un saludo militar en los protocolarios

Un presentador de la televisión estatal del régimen iraní calificó el lunes a la selección nacional de fútbol femenina de "traidoras de guerra" después de que las jugadoras no cantaran en el primer partido de la competición su himno nacional antes del partido de la Copa Asiática contra Corea del Sur en Australia.

Irán, cabe resaltar, está jugando el torneo continental mientras el conflicto militar se intensifica en su país después de que Estados Unidos e Israel lanzaran contra el régimen iraní ataques aéreos, que abatieron el sábado al líder supremo, el tirano Ali Khamenei.

El jueves, en el segundo partido de la fase de grupos contra la anfitriona Australia, las jugadoras realizaron un saludo militar mientras que sonaba el himno, que, en esta ocasión, sí entonaron.

El gesto de las jugadoras se dio luego de haber recibido fuertes críticas por haber guardado silencio cuando se interpretó el himno de Irán antes de su derrota de 3 a 0 ante Corea del Sur el lunes. Contra Australia, tres días después, cayeron 4 a 0.

El presentador de radiodifusión del régimen de Irán, Mohammad Reza Shahbazi, había dicho que los jugadores mostraron una falta de patriotismo y que sus acciones equivalieron al "colmo del deshonor" en las imágenes que circulan ampliamente en las redes sociales.

"Permítanme decir una cosa: los traidores durante la guerra deben ser tratados con mayor severidad", afirmó Shahbazi. "Cualquiera que actúe contra el país en condiciones de guerra debe ser castigado con mayor severidad. Como este asunto de nuestra selección femenina de fútbol que no cantó el himno nacional... estas personas deben ser castigadas con mayor severidad", agregó.

El sindicato de jugadores FIFPRO, por su parte, pidió a la AFC y a la FIFA que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la selección iraní tras los comentarios de Shahbazi.

"Estas declaraciones aumentan significativamente las preocupaciones por la seguridad de los jugadores si regresan a Irán después del torneo", afirmó FIFPRO Asia/Oceanía.

"Instamos a la AFC y a la FIFA a colaborar urgentemente con la Asociación Iraní de Fútbol, el Gobierno australiano y todas las demás autoridades pertinentes para garantizar que se hagan todos los esfuerzos posibles para proteger la seguridad de las jugadoras", solicitaron.

Antes de su partido contra Australia, la delantera iraní Sara Didar contuvo las lágrimas y habló sobre el conflicto, mientras que la entrenadora Marziyeh Jafari indicó que sus jugadoras estaban haciendo todo lo posible para concentrarse en el torneo a pesar de la preocupación por sus familias en casa.

Irán se enfrentará a Filipinas el domingo en su último partido del grupo, que lideran justamente Corea del Sur y Australia, con 6 puntos ambas.