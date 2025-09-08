Netanyahu llama a la población de Ciudad de Gaza a irse "ahora" tras mortífero atentado en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a la población a irse "ahora" de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su Ejército intensifica su ofensiva.

El anuncio llegó horas después de que hombres armados palestinos llevaran a cabo uno de los ataques más mortíferos cometidos en Jerusalén desde que empezó la guerra, hace casi dos años.

Dos palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses de Jerusalén Este, un sector de la Ciudad Santa, y mataron a seis personas, antes de ser abatidos.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", reaccionó el grupo terrorista Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, en un comunicado, sin reivindicar el ataque.

La Defensa Civil de Gaza, entre tanto, dio cuenta de al menos 39 muertos en bombardeos israelíes en la Franja, 25 de los cuales han tenido como escenario la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

"En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!", declaró Netanyahu en un video.

Por su parte, el Ejército israelí anunció la muerte de cuatro soldados en el norte de la Franja.

El Ejército israelí destruyó el lunes otro bloque de viviendas de Ciudad de Gaza que es, según Israel, el último bastión de Hamás. El Ejército afirma que controla el 40% de la urbe, que debería ser tomada totalmente según un plan aprobado en agosto.

Los israelíes, que habían llamado a evacuar esos edificios antes de bombardearlos, acusan al movimiento islamista de utilizar esas torres para operar, algo que el movimiento islamista niega.

"Hacen todo esto para desplazarnos. ¡Tenemos miedo de irnos, somos incapaces de irnos! En el sur no hay sitio para nosotros y no tenemos dinero", dijo una lugareña, Um Ahmed.

Por la mañana, Israel y Washington habían exigido a Hamás que liberara a los rehenes retenidos en Gaza.

"Esto es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás (...): liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes aniquilados", declaró en X el ministro de Defensa, Israel Katz.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia", había indicado el domingo el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra, se dijo dispuesto a reanudar las negociaciones "a cambio de una declaración clara del fin de la guerra y la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza", entre otras cosas.