“Sigue existiendo un grupo llamado Hamás”: Marco Rubio aclara duda sobre las relaciones de Israel con Estados Unidos tras ataque en Catar

A pesar de que Estados Unidos desaprobó los bombardeos en contra del grupo terrorista Hamás en Catar, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que el gobierno no cambiará el estatus de aliado que goza Israel con Washington.

"Lo que pasó, pasó. Obviamente, no nos gustó, al presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) no le gustó", explicó Rubio a la prensa antes de abandonar Washington para reunirse con autoridades en Israel.

Rubio enfatizó que los bombardeos que hizo Israel en contra de Hamás en Doha no van a cambiar la relación de Estados Unidos con los israelíes, pero tendrán que dialogar sobre “qué impacto tendrá esto” en las negociaciones de tregua.

"Necesitamos avanzar y determinar qué sigue, porque, al fin y al cabo, sigue existiendo un grupo llamado Hamás, un grupo malvado", añadió. VEA TAMBIÉN La Asamblea General de la ONU adopta declaración que apoya la creación de un Estado palestino sin Hamás: Israel votó en contra o

Cabe recordar que Israel atacó a los líderes de Hamás reunidos en Catar para discutir una nueva propuesta de alto el fuego presentado por el gobierno de Trump.

Ante la situación, Estados Unidos explicó que se enteró demasiado tarde del bombardeo en suelo catarí, de lo contrario habrían hecho lo posible para detener el plan de Israel.

El viaje del Marco Rubio a Israel se da una semana antes de que el gobierno francés encabece una cumbre de las Naciones Unidas, en la que varios países occidentales planean reconocer un Estado palestino centrado en Cisjordania.

Francia ha rechazado las críticas estadounidenses e israelíes sobre esta decisión y afirma que debe haber un nuevo camino para los palestinos en medio de la guerra que libra Israel en contra del grupo terrorista Hamás.