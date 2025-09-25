NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Temblor

Geóloga había advertido de la posibilidad de un gran temblor en Venezuela y explicó la razón: "un proceso continuo de acumulación de esfuerzos tectónicos y liberación de energía"

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
La experta señala que, aunque no es posible predecir un temblor, "la amenaza de un sismo superior a 7 Mw en el occidente venezolano no es hipotética, sino una realidad latente"

Venezuela vivió un enjambre de temblores entre el miércoles y la madrugada de este jueves, con movimientos que superaron los 6 grados en la escala sismológica de Richter.

Aunque hasta el momento no se ha emitido ningún reporte de víctimas fatales, algunos de los sismos provocaron pánico generalizado en varias partes del occidente país, incluyendo la capital, Caracas.

El Servicio Geológico Colombiano hizo oficial el registro de todos los movimientos que sacudieron al país caribeño con detalle, contrastando con reportes tardíos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Después de las 23:00 (hora Venezuela) se registró el sismo más poderoso de la noche, un temblor superficial de magnitud 6.3 con epicentro a 44km del municipio de San Timoteo, El Zulia.

Sobre esto se pronunció Luiraima Salazar, ingeniera geóloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien advirtió mediante el artículo ‘El gran sismo del occidente venezolano, otra amenaza pendiente’, sobre la posibilidad de un movimiento de gran magnitud en la misma zona en la que se registraron los recientes sismos.

Según la experta, actividad sísmica de baja potencia registrada hace una semana ha puesto nuevamente en el centro del análisis "al sistema de fallas Oca-Ancón, considerado uno de los más activos y potencialmente peligrosos del país (Audemard, 1996)".

Oca-Ancón es un complejo de fallas geológicas de 265 kilómetros, ubicado en el noreste de Colombia y el noroeste de Venezuela, cerca del mar Caribe, y que recorre la Guajira y la Serranía del Perijá.

Estudios estiman que la velocidad de movimiento del Sistema de Fallas Oca-Ancón es de 2 milímetros (0,079 pulgadas) anuales, superior a la de la mayoría de las demás fallas presentes en suelo venezolano.

El artículo, que data del 17 de septiembre, recoge eventos reportados en días anteriores a esa fecha de "magnitudes moderadas", sin embargo, explica, su recurrencia "indica un proceso continuo de acumulación de esfuerzos tectónicos y liberación de energía en segmentos de la falla con antecedentes históricos de sismos de mayor magnitud".

La geóloga cita además al Dr. Frank Audemard, científico venezolano especialista en sismotectónica, que en los años 90 advirtió sobre la probabilidad de un evento de gran magnitud en este sistema de fallas.

"Estudios paleosísmicos realizados en fosas exploratorias han permitido reconstruir la recurrencia de rupturas significativas en la región, concluyendo que ‘el siguiente sismo de magnitud Mw ~7.5 ya está retrasado en el segmento de Ancón, al este del Lago de Maracaibo’", señala.

Por esta razón y teniendo en cuenta que la experta aclara que "no es posible predecir los sismos", se menciona que los hallazgos sugieren que "la actividad sísmica observada en la franja tectónica Oca-Ancón no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón recurrente de rupturas mayores cada ciertos siglos".

Para ese entonces, durante la fecha de la publicación, los reportes de FUNVISIS registraban una serie de eventos sísmicos, menores a 4 Mw, en el eje andino-costero, “incluyendo un sismo de magnitud 3,6 Mw localizado a 32 km al noreste de Maracaibo y 47 km al noroeste de Mene de Mauroa, con una profundidad de 8,7 km, asociado al sistema de fallas Oca-Ancón en el estado Zulia”.

Por este motivo, los califica como "indicadores de la acumulación de tensión tectónica y potencial liberación futura de energía en un sismo de gran magnitud".

"En conclusión, si bien los sismos no pueden predecirse con precisión, el estudio riguroso de los registros paleosísmicos permite reconstruir los ciclos y patrones de ocurrencia de eventos de gran magnitud", agrega.

Con estos argumentos, señala la geóloga, se evidencia que "la amenaza de un sismo superior a 7 Mw en el occidente venezolano no es hipotética, sino una realidad latente".

Finalmente, plantea si Venezuela está verdaderamente preparada para enfrentar las consecuencias de un evento de tal magnitud, tanto en términos de infraestructura como de políticas efectivas de prevención y gestión del riesgo.

