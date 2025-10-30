Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

El activista venezolano Manuel Finol, quien ejerce como gerente de Amnistía Internacional (AI) Venezuela, fue dejado en libertad durante la mañana del jueves luego de que la ONG anunciara en X su detención en el aeropuerto de Maiquetía por agentes de la dirección general de contrainteligencia militar del régimen venezolano (DGCIM).

"¡Urgente! Venezuela Nuestro colega Manuel Finol ha sido retenido por la Dirección de inteligencia militar de manera arbitraria en el aeropuerto de Caracas cuando iba a viajar. Exigimos su liberación INMEDIATA e incondicional", escribió AI.

NTN24 conoció poco tiempo después que el activista, quien ha denunciado violaciones a los derechos humanos de Venezuela, fue dejado en libertad, lo que fue confirmado por AI minutos más tarde en una actualización sobre lo que más temprano se reportó.

"Actualización Venezuela: Manuel Finol fue liberado. Las personas defensoras de derechos humanos están bajo constante ataque, enfrentando un amplio catálogo de amenazas y abusos. Exigimos a las autoridades el fin de la represión y persecución del espacio cívico", posteó también en X.

Justo en el mes en que se inició la campaña por una beatificación sin presos políticos, el régimen de Nicolás Maduro tuvo como respuesta ejecutar más secuestros.

En promedio se llevaron a un dirigente por día; muchos de ellos junto a familiares que intentaron impedir la arbitrariedad de agentes encapuchados que golpearon y destrozaron hasta conseguir su propósito.

Activistas y dirigentes políticos han sido sometidos a desaparición forzada, sometiendo a sus familiares a una angustia infinita: No saber qué hacer, a dónde acudir, ni cuándo terminar la búsqueda de las víctimas.

Según el Foro Penal, que lleva un registro de detenciones arbitrarias, la cifra de presos políticos se ubica en 875. De estos 173 son militares, 112 mujeres y cuatro adolescentes.

La cifra es la más alta del mundo, pese a la liberación de 14 colombianos cuyos familiares realizaron protestas en la frontera con Venezuela, cerrando el paso fronterizo.