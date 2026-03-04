NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

La Casa Blanca asegura que el Gobierno de España aceptó colaborar con el Ejército de Estados Unidos; "Lo desmiento tajantemente", dice el ministro de Exteriores

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
José Manuel Albares y Karoline Leavitt - AFP
José Manuel Albares y Karoline Leavitt - AFP
Karoline Leavitt se refirió al tema durante una conferencia de prensa, pero sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría tal cooperación.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a las tensiones entre Estados Unidos y España luego de que el país europeo se negara a permitir que aviones de guerra de su nación usen sus bases en medio de los ataques contra el régimen de Irán.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt aseguró que España aceptó "cooperar" con el Ejército del país en sus operaciones militares en Medio Oriente, que este miércoles cumplen su quinto día.

o

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército de Estados Unidos", dijo Leavitt, sobre el tema, sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría tal cooperación.

Luego de conocerse las declaraciones de la portavoz en la rueda de prensa desarrollada en Washington, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" las palabras de Leavitt.

"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma, por lo tanto, lo desmiento tajantemente, y sinceramente no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", dijo Albares en una entrevista.

La tensión entre ambas naciones aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país cortaría todo comercio con España después de que Madrid se negara a permitir que el Ejército de la unión americana utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra el régimen iraní.

o

Este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había optado por plantar cara a Trump, quien estaba profundamente molesto por la negativa y acusó a Madrid de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.

Según dijo Sánchez en una declaración en el Palacio de la Moncloa en Madrid, "la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

José Manuel Albares

España

Estados Unidos

Tensiones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Colombianos en el exterior

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Soldados de Estados Unidos muertos en Irán - Fotos por Ejército de Estados Unidos
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos identificó a cuatro de los primeros soldados caídos en los ataques contra el régimen de Irán

El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Antoine Griezmann | Foto: EFE
Antoine Griezmann

La picante fotografía con la que Antoine Griezmann incendió las redes y causó el enojo de los aficionados del Barcelona tras eliminarlo de la Copa del Rey: "¿Esta foto va muy dura?"

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Selección de Bolivia

Selección sudamericana se beneficiaría de inminente retiro de Irán del Mundial: estas son las cuentas que hace para clasificarse

Partido de Champions League. (AFP)
Tottenham

Club que aseguró su cupo en los octavos de final de la Champions League despidió a su técnico tras dura derrota

China | Foto AFP
China

China avanza su carrera hacia la Luna: este es el video del exitoso despliegue y el amerizaje vertical del cohete portador Long March-10

Therian / FOTO: EFE
Psicología

¿Qué son los 'Therian' y por qué los humanos se identifican como animales?

Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Colombianos en el exterior

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Soldados de Estados Unidos muertos en Irán - Fotos por Ejército de Estados Unidos
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos identificó a cuatro de los primeros soldados caídos en los ataques contra el régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre