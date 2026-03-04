La Casa Blanca asegura que el Gobierno de España aceptó colaborar con el Ejército de Estados Unidos; "Lo desmiento tajantemente", dice el ministro de Exteriores

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a las tensiones entre Estados Unidos y España luego de que el país europeo se negara a permitir que aviones de guerra de su nación usen sus bases en medio de los ataques contra el régimen de Irán.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt aseguró que España aceptó "cooperar" con el Ejército del país en sus operaciones militares en Medio Oriente, que este miércoles cumplen su quinto día.

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército de Estados Unidos", dijo Leavitt, sobre el tema, sin ofrecer detalles sobre en qué consistiría tal cooperación.

Luego de conocerse las declaraciones de la portavoz en la rueda de prensa desarrollada en Washington, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" las palabras de Leavitt.

"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma, por lo tanto, lo desmiento tajantemente, y sinceramente no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", dijo Albares en una entrevista.

La tensión entre ambas naciones aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país cortaría todo comercio con España después de que Madrid se negara a permitir que el Ejército de la unión americana utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra el régimen iraní.

Este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había optado por plantar cara a Trump, quien estaba profundamente molesto por la negativa y acusó a Madrid de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.

Según dijo Sánchez en una declaración en el Palacio de la Moncloa en Madrid, "la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".