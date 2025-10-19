NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Colombia confirma que sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe llegó al país "con traumas en el cerebro"

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de Video
La información fue revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El sábado 18 de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que estaba regresando a sus países de origen, Colombia y Ecuador, a dos sobrevivientes de un ataque militar del jueves contra un submarino que presuntamente transportaba droga en el Caribe.

“Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino llegara a tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y enjuiciamiento”, comentó Trump sobre el ataque en el que murieron otras dos personas.

Unas horas más tarde, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Interior, identificó al connacional que aparentemente llegó “con trauma cerebral, sedado, dopado, respirando con un ventilador” al país.

La información fue revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, mediante una publicación en X en la que informó que se trata de Jeison Obando Pérez, de 34 años, quien fue repatriado desde Estados Unidos.

“Llega a Colombia y va ser procesado según la justicia porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando drogas. Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con un ventilador y fue atendido por las autoridades. Pero sobre todo, fue recibido por la Fiscalía”, precisó Benedetti.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Ecuador confirmó que recibió al otro sobreviviente del ataque en el Caribe, asegurando que “está siendo evaluado médicamente”. Además, agregó que “el proceso legal correspondiente seguirá”, según un informe citado por la cadena CNN.

Desde hace varias semanas, el Gobierno de Estados Unidos adelanta un despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles sobre el que Washington afirma que es liderado por Nicolás Maduro.

El reciente ataque ha sido el único de una serie de ofensivas militares de la Administración Trump en la que quedan sobrevivientes.

