Sábado, 18 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Petro se pronuncia sobre el colombiano que sobrevivió a ataque de Estados Unidos contra un "narcosubmarino" en El Caribe

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto EFE
Petro reaccionó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que los dos sobrevivientes al ataque son nacionales de Ecuador y Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este sábado sobre el connacional que fue detenido tras sobrevivir al ataque de Estados Unidos en El Caribe contra un submarino que presuntamente transportaba drogas.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, afirmó Petro en su perfil oficial de X.

Petro se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que los dos sobrevivientes al ataque son nacionales de Ecuador y Colombia y que serán dirigidos a sus países de origen.

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron”, dijo Trump en Truth Social.

El mandatario agregó que “los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”, concluyó.

El pronunciamiento de Petro se da en medio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe.

También se da días después de que fuerzas estadounidenses atacaran al menos a seis, según Trump, que transportaban "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

