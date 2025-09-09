NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

Gobierno de Costa Rica catalogó de "narcogobierno" al régimen de Maduro y dice que el Cartel de los Soles "ha tenido presencia" en su país

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Sus palabras llegan cuando la administración Trump reiteró este martes su lucha contra el narcotráfico en el país.

Este martes, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, catalogó de “narcogobierno” al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El funcionario costarricense afirmó en un video publicado que el “narcogobierno de Venezuela a través del Cartel de los Soles ha tenido presencia importante en nuestro país”.

“Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo y se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico”, añadió.

Zamora Cordero puntualizó que estos vínculos con el narcotráfico “son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico”.

Las declaraciones del ministro costarricense llegan en el momento de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar que sostiene la unión americana en el mar Caribe en donde hace unos días atacó a un barco con drogas procedente de Venezuela, según informaron las autoridades estadounidenses.

Además, sus palabras llegan cuando la administración Trump reiteró este martes su lucha contra el narcotráfico en el país.

o

La portavoz de la Casan Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que “para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales en los Estados Unidos de América”.

“Y por eso es que el presidente y esta administración tomó enérgicas acciones contra un barco y 11 narcoterroristas en aguas internacionales como todos ustedes vieron. Envía un duro mensaje contra traficante de todo el mundo. El presidente no lo tolerará”, indicó.

Para la portavoz “la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber sido asesinados por todo ese veneno mortal”. “No permitiremos que ese veneno mortal entre a nuestro país”, mencionó.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Costa Rica

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Trámite en embajada estadounidense - Foto de referencia Canva
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

Foto Fiscalía General de la Nación/ Cuadro con foto de Miguel Uribe - Foto EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado por el CTI y la Policía Nacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic vivió un tenso cruce con el público del US Open en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Trámite en embajada estadounidense - Foto de referencia Canva
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

Foto Fiscalía General de la Nación/ Cuadro con foto de Miguel Uribe - Foto EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado por el CTI y la Policía Nacional

DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro califica de "secuestro" la detención de dos topógrafos en isla amazónica de Santa Rosa bajo jurisdicción de Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal