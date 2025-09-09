Gobierno de Costa Rica catalogó de "narcogobierno" al régimen de Maduro y dice que el Cartel de los Soles "ha tenido presencia" en su país

Este martes, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, catalogó de “narcogobierno” al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El funcionario costarricense afirmó en un video publicado que el “narcogobierno de Venezuela a través del Cartel de los Soles ha tenido presencia importante en nuestro país”.

“Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo y se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico”, añadió.

Zamora Cordero puntualizó que estos vínculos con el narcotráfico “son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico”.

Las declaraciones del ministro costarricense llegan en el momento de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar que sostiene la unión americana en el mar Caribe en donde hace unos días atacó a un barco con drogas procedente de Venezuela, según informaron las autoridades estadounidenses.

Además, sus palabras llegan cuando la administración Trump reiteró este martes su lucha contra el narcotráfico en el país.

La portavoz de la Casan Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que “para este presidente y esta administración traficar drogas ilegales y mortales en los Estados Unidos de América”.

“Y por eso es que el presidente y esta administración tomó enérgicas acciones contra un barco y 11 narcoterroristas en aguas internacionales como todos ustedes vieron. Envía un duro mensaje contra traficante de todo el mundo. El presidente no lo tolerará”, indicó.

Para la portavoz “la cantidad de drogas en ese barco representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber sido asesinados por todo ese veneno mortal”. “No permitiremos que ese veneno mortal entre a nuestro país”, mencionó.