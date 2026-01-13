NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El analista internacional Raffaele Mauriello cuestionó en NTN24 la medida anunciada por el presidente de Estados Unidos.

El régimen de Irán se enfrenta a una ola que protestas antigubernamentales, las cuales ha reprimido con fuerza, dejando centenares de manifestantes muertos, según reportes internacionales.

Ante la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre el régimen mediante un anuncio de aranceles del 25% contra cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica.

Además, instó a los iraníes a continuar manifestándose y afirmó que "la ayuda está en camino".

o

En cuanto a los aranceles anunciados por Trump, que afectarían principalmente a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, el analista internacional Raffaele Mauriello cuestionó la medida argumentando que “gran parte del comercio exterior de Irán no se hace a través de bancos internacionales”.

“El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional. Entonces, no es algo que se vea en el mercado. ¿Cómo va Estados Unidos a justificar los aranceles? ¿En base de qué? Repito, hablamos de China, de India, de Emiratos. No es fácil. Entonces, la presión seguramente va a aumentar a nivel económico, pero eso no va a parar el comercio exterior de Irán”, comentó.

Respecto a la manifestaciones en el país, Mauriello indicó que “durante nueve días fueron pacíficas y no hubo ni un muerto” y que “las autoridades permitieron las protestas”.

o

Sin embargo, aseveró que a partir del noveno día la situación escaló violentamente, dejando centenares de muertos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Mauriello identificó elementos internos y externos para la actual situación. Entre los internos destacó la crisis económica derivada de sanciones y mala administración, además de la “pérdida de legitimidad de la República Islámica entre largos sectores de la población, por cuestiones de derechos civiles”. Como factores externos mencionó la presión de Israel y la política de “máxima presión” de Estados Unidos.

“La represión va a aumentar porque la República Islámica en realidad está todavía bastante instalada en el poder, con importantes sectores de seguridad que tienen gran experiencia de control de protestas”, añadió.

Temas relacionados:

Estados Unidos e Irán

Crisis

Protestas

Muertos

Manifestaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Primera ministra italiana, Giorgia Meloni junto con Alberto Trentini excarcelado por parte del régimen de Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

Buque petrolero - AFP - Foto referencia
Buque petrolero

Reuters: Supertanquero de crudo se devuelve a Venezuela por temor a confiscación

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Primera ministra italiana, Giorgia Meloni junto con Alberto Trentini excarcelado por parte del régimen de Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Petrolero en Venezuela - Foto EFE de referencia/ Banderas de Rusia, EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Buque petrolero

Fuerzas estadounidenses intentan capturar un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico, según Reuters

José Antonio Kast a las afueras de la Casa Rosada en su visita a Argentina - Foto: AFP
José Antonio Kast

José Antonio Kast entregó detalles de lo que fue su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre