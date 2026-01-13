"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

El régimen de Irán se enfrenta a una ola que protestas antigubernamentales, las cuales ha reprimido con fuerza, dejando centenares de manifestantes muertos, según reportes internacionales.

Ante la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre el régimen mediante un anuncio de aranceles del 25% contra cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica.

Además, instó a los iraníes a continuar manifestándose y afirmó que "la ayuda está en camino".

En cuanto a los aranceles anunciados por Trump, que afectarían principalmente a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, el analista internacional Raffaele Mauriello cuestionó la medida argumentando que “gran parte del comercio exterior de Irán no se hace a través de bancos internacionales”.

“El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional. Entonces, no es algo que se vea en el mercado. ¿Cómo va Estados Unidos a justificar los aranceles? ¿En base de qué? Repito, hablamos de China, de India, de Emiratos. No es fácil. Entonces, la presión seguramente va a aumentar a nivel económico, pero eso no va a parar el comercio exterior de Irán”, comentó.

Respecto a la manifestaciones en el país, Mauriello indicó que “durante nueve días fueron pacíficas y no hubo ni un muerto” y que “las autoridades permitieron las protestas”.

Sin embargo, aseveró que a partir del noveno día la situación escaló violentamente, dejando centenares de muertos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Mauriello identificó elementos internos y externos para la actual situación. Entre los internos destacó la crisis económica derivada de sanciones y mala administración, además de la “pérdida de legitimidad de la República Islámica entre largos sectores de la población, por cuestiones de derechos civiles”. Como factores externos mencionó la presión de Israel y la política de “máxima presión” de Estados Unidos.

“La represión va a aumentar porque la República Islámica en realidad está todavía bastante instalada en el poder, con importantes sectores de seguridad que tienen gran experiencia de control de protestas”, añadió.