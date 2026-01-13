Delcy Rodríguez responde luego de que Trump compartiera imagen en la que se denominó presidente interino de Venezuela

La cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste compartiera una imagen manipulada de Wikipedia en la que aparecía como presidente interino de Venezuela.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump divulgó dicha imagen en la que aparece su retrato oficial como presidente estadounidense, pero con la leyenda “presidente interino de Venezuela”, con fecha desde enero de 2026.

Ante esto Rodríguez se pronunció durante un discurso desde el estado de La Guaira y señaló que “hay un gobierno que manda en Venezuela, que hay una presidenta encargada y que hay un presidente rehén en Estados Unidos”, en referencia a Nicolás Maduro que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

“Desde acá, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí, caricaturas en Wikipedia de quién manda (...) aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de Venezuela”, dijo.

Después de que la Administración norteamericana anunció la captura de Maduro, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien fue designada por el Tribunal Superior de Justicia del régimen como “presidenta encargada”, se ha debatido entre una posición conciliadora y declaraciones en rechazo a Estados Unidos.

Sobre Rodríguez, Trump dijo que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

La captura de Maduro tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.