NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Maduro capturado

Delcy Rodríguez responde luego de que Trump compartiera imagen en la que se denominó presidente interino de Venezuela

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Desde el estado La Guaira, la ahora cabeza del régimen chavista dijo que en Venezuela “hay una presidenta encargada y que hay un presidente rehén en Estados Unidos”.

La cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste compartiera una imagen manipulada de Wikipedia en la que aparecía como presidente interino de Venezuela.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump divulgó dicha imagen en la que aparece su retrato oficial como presidente estadounidense, pero con la leyenda “presidente interino de Venezuela”, con fecha desde enero de 2026.

o

Ante esto Rodríguez se pronunció durante un discurso desde el estado de La Guaira y señaló que “hay un gobierno que manda en Venezuela, que hay una presidenta encargada y que hay un presidente rehén en Estados Unidos”, en referencia a Nicolás Maduro que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

“Desde acá, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí, caricaturas en Wikipedia de quién manda (...) aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de Venezuela”, dijo.

Después de que la Administración norteamericana anunció la captura de Maduro, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

o

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien fue designada por el Tribunal Superior de Justicia del régimen como “presidenta encargada”, se ha debatido entre una posición conciliadora y declaraciones en rechazo a Estados Unidos.

Sobre Rodríguez, Trump dijo que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

La captura de Maduro tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

Temas relacionados:

Maduro capturado

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Reacción

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Queda ese misterio de cómo le han convencido de que no se dirija a la prensa": periodista española habla de la excarcelación en Venezuela de Rocío San Miguel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (AFP)
Francia

Diputados de potencia mundial anuncian "moción de censura contra el gobierno" por la situación en Venezuela y acuerdo comercial

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (AFP)
Francia

Diputados de potencia mundial anuncian "moción de censura contra el gobierno" por la situación en Venezuela y acuerdo comercial

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Secretario Hegseth y general Caine revelan detalles de la captura de Maduro: "Un operativo sin fallas"

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Accidente de tren en México. (EFE)
Accidente de tren

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos": México se encuentra de luto por descarrilamiento que deja 13 muertos y decenas de heridos

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Vinotinto

Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre