Florentino Pérez tendría decidido el sustituto de Xabi Alonso: estos son los dos nombres que suenan con fuerza para dirigir al Real Madrid

El banquillo del Real Madrid se tambalea por cuenta del deficiente rendimiento mostrado por el cuadro de la capital española durante los últimos meses.

La ‘casa blanca’ busca ese juego compacto y vertical que de momento con director técnico Xabi Alonso no se está capitalizando.

Aunque el Real Madrid ganó su último duelo ligero ante el Alavés en calidad de visitante (1-2), la ‘Mbappé - dependencia’ no convence al plantel blanco.

Tanto socios, dirigencia, como la hinchada, ya está perdiendo la calma con el entrenador español, quien venía de hacer grandes cosas en Alemania con el Bayer 04 Leverkusen.

Desde ya suenan varios nombres que podrían sustituir a Alonso en el banco del conjunto ‘merengue’.

De acuerdo con el medio deportivo español, ‘El Chiringuito’, los estrategas que podrían hacerse con la vacante son: Álvaro Arbeloa o Santiago Solari.

Históricamente, la falta de paciencia con los procesos de entrenadores que atraviesan malas rachas en el Real Madrid se debe fundamentalmente a su modelo de gestión basado en resultados inmediatos y la máxima exigencia institucional.

En ese sentido, para el equipo que administra Florentino Pérez, ganar no es un objetivo, sino una obligación innegociable.

La ausencia de trofeos, por consiguiente, se considera un fracaso sistémico; por ejemplo, el propio Pérez dimitió en 2006 tras tres campañas sin títulos.

Por ende, la dirección del Real Madrid suele argumentar que los malos resultados no siempre son culpa del nivel de los jugadores, sino de que el entrenador no ha sabido sacar rendimiento a una plantilla de alto costo y talento.

Incluso entrenadores con grandes éxitos recientes, como Carlo Ancelotti (quien dejó el club en mayo de 2025 siendo el más laureado) o Zinedine Zidane, han experimentado que el crédito en el club se agota rápidamente ante la falta de competitividad continuada.

Con la llegada de Xabi Alonso en junio de 2025, el club buscaba un estilo definido, pero la presión por la regularidad y el rendimiento táctico, de a poco ha ido dilatado el plan de acción del actual cuerpo técnico.