Gobierno ruso afirmó que Ucrania disparó drones contra residencia oficial de Vladímir Putin

Rusia acusó el lunes a Kiev de disparar drones contra la residencia de Vladimir Putin, ubicada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que revisará su postura negociadora para poner fin a la guerra en Ucrania tras el ataque terrorista.

En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Ucrania disparó 91 drones contra la residencia oficial de Putin, ubicada en la región de Nóvgorod, entre la noche del domingo y el lunes, y añadió que todos fueron destruidos por las defensas aéreas.

Lavrov anunció que Rusia había seleccionado objetivos en Ucrania para ataques de represalia y que la postura negociadora de Moscú “será revisada”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó el lunes el ataque a la residencia de Putin y advirtió que Rusia prepara ataques contra Kiev.

VEA TAMBIÉN "Por supuesto": Rusia se pronuncia sobre comentario de Trump sobre posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania o

Más temprano el lunes, Rusia había afirmado que coincide con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están en su fase final.

Tras reunirse el domingo en Florida con Volodímir Zelenski, el mandatario estadounidense afirmó que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al ser cuestionado por periodistas sobre si está de acuerdo con estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sin dudar lanzó un "por supuesto" como respuesta.

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por un período de 15 años prorrogable, informó el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que solicitó a Donald Trump un plazo más largo.

Los dos mandatarios se reunieron el domingo en Florida para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Según Zelenski, de esas garantías de seguridad dependerá que Kiev levante la ley marcial en vigor desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

VEA TAMBIÉN Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia o

Esta ley prohíbe a los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años (susceptibles de ser reclutados) abandonar el país, excepto si cuentan con una autorización especial.

En cualquier caso, el presidente ucraniano señaló que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra "debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia".

Zelenski dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan dentro de poco en Ucrania.

Según él, se trataría de una reunión previa a otra entre dirigentes europeos y ucranianos, antes de una eventual cumbre entre Donald Trump y mandatarios europeos.